Il 2023 del Milan fra Coppa Italia, Champions e Serie A 

Il 2022 del Milan può sicuramente essere preso ad esempio di un percorso virtuoso cominciato con l’arrivo di Pioli nel 2019, e culminato appunto con lo scudetto del 2021-2022. Il 2023 dovrà dunque essere l’anno della consacrazione su tutti i fronti, in particolare in Champions League, competizione a cui la società rossonera tiene particolarmente per tradizione. Vediamo i match del Milan fra gennaio e febbraio per capire che volto potrà avere il 2023 per la squadra.

2023: subito due scontri diretti

E per capire bene quanto possa incidere il primo mese dell’anno sulla classifica attuale basta citare Milan-Roma dell’otto gennaio, e Lazio-Milan del 24. Due scontri diretti sull’asse Roma-Milano che di certo impreziosiscono quest’avvio di 2023. Due partite fondamentali sia per i punti, sia per “lanciare un messaggio” alle due squadre capitoline, e allontanarle dalla corsa ai piani alti della classifica. Come se non bastasse, dopo dicembre 2022 per il Milan ci sarà anche l’impegno di Coppa Italia contro il Torino in una competizione che Pioli e i suoi uomini vogliono onorare fino alla fine.

Chi desidera scovare informazioni utili e statistiche oppure utilizzare un comparatore di quote calcio per stabilire la scommessa migliore, non soltanto sul massimo campionato italiano, ma anche su Serie B e altri tornei internazionali, non può non rivolgere uno sguardo attento agli impegni del Milan di inizio 2023. Infatti la squadra meneghina avrà un peso specifico importante sia nelle dinamiche relative al primo posto della Serie A, posizioni per cui lotta con Napoli e Juventus, sia per la composizione delle finali di Coppa Italia.

I tre derby di febbraio e poi il “tuffo” in Champions League

Se gennaio sarà un mese complesso anche e soprattutto a causa della necessità di “recuperare” i calciatori milanisti andati al mondiale di Qatar, febbraio non è da meno. Difatti giusto sei giorni dopo l’anticipo domenicale delle 12:30 il 29 contro il Sassuolo, il Milan affronterà l’Inter nel derby di Milano del 5. A quel punto i nero azzurri potrebbero aver fatto un balzo in classifica importante, e giocarsi dunque tre punti fondamentali per continuare la scalata della classifica.

Ma il derby è solo l’inizio di un mese da “brividi”. Dopo cinque giorni dalla stracittadina ci sarà il ritorno contro il Torino per la Coppa Italia, per cui diventa fondamentale il match d’andata per “ipotecare” il passaggio del turno. Ma è il giorno di San Valentino che i rossoneri avranno forse l’impegno più difficile contro l’ex Inter Antonio Conte e il suo Tottenham per il match valido per l’andata degli ottavi di Champions; anche se l’apporto di San Siro nella competizione continentale è sempre un fattore a favore degli uomini di Pioli.

Le squadre lombarde in A sono ben cinque, e quindi gli incontri regionali saranno ricorrenti, ma l’ironia della sorte, o meglio del sorteggio in tal caso, ha inserito ben tre sfide nel mese forse più difficile per i rossoneri. Oltre a quello con l’Inter di inizio mese, infatti la squadra di Pioli affronterà il Monza appena quattro giorni dopo la sfida di Champions contro gli inglesi, e a distanza di otto giorni ospiterà l’Atalanta di Gasperini, club che sta puntando nuovamente alla qualificazione alla massima competizione continentale.