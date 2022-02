Il futuro della tisana è sostenibile ed equo: la sfida di Cupper Teas

Ogni nostra azione può avere un impatto importante sull’ambiente: anche il prepararci un semplice infuso. Ecco perché alcune aziende produttrici di tè e tisane, come Cupper Teas, garantiscono una filiera totalmente etica, sostenibile e biologica. Scopriamo di più

Tisane, tè, caffè e infusi biologici sono consumati in tutto il mondo: si tratta delle bevande più usate per accompagnare un momento di relax o per sconfiggere il rigido clima invernale. Le linee di infusi sono sempre più ricche di gusti, sapori e aromi: d’altronde è possibile creare sempre nuovi prodotti mescolando piante ed erbe officinali provenienti da tutto il mondo.

Nel settore c’è sempre una maggiore richiesta per prodotti biologici ed ecosostenibili: l’unica vera alternativa per un consumo salutare e rispettoso dell’ambiente. Mentre molte aziende iniziano solo ora a produrre linee bio, Cupper Teas è specializzata dal 1984 nella creazione di infusi e tisane biologiche.

L’azienda, nata originariamente dall’idea di una coppia nella regione del Dorset, in Inghilterra, oggi è presente in oltre 50 paesi. Vediamo quali sono i vantaggi di acquistare infusi e tisane realizzati da Cupper Teas.

Prodotti naturali ed equi: perché è così importante ricercare queste caratteristiche

La coltivazione di tè, piante ed erbe officinali è una fonte di guadagno primaria per molte famiglie nel mondo. Acquistare prodotti equi, coltivati e trasformati senza sfruttamento del lavoro aiuta a sostenere oltre 114.000 famiglie in tutto il mondo. Cupper Teas produce infusi, tè e bevande in maniera equa da sempre. Dal 1994 l’azienda è la principale acquirente di tè Fairtrade a livello mondiale, ovvero l’organismo indipendente che certifica la provenienza delle materie prime.

Altro primato che spetta a Cupper Teas è l’abolizione dell’uso di plastica nel confezionamento. Studi autorevoli hanno dimostrato come la quantità di microplastiche che ingeriamo ogni giorno a causa degli alimenti sia davvero elevata. Eliminare la plastica dagli imballaggi aiuta l’ambiente e la salute del nostro organismo. Cupper Teas, infatti, è una delle prime aziende al mondo che è passata alle bustine di tè senza plastica.

Perché scegliere bevande naturali biologiche?

Scegliere bevande biologiche è importantissimo per l’ambiente. Se aumenta la richiesta di tè, infusi e tisane realizzate senza l’utilizzo di pesticidi, aumenteranno a catena anche le aziende agricole biologiche. Cupper Teas è da oltre trent’anni all’avanguardia nel settore, offrendo al consumatore solo prodotti realizzati con metodi naturali, provenienti da materie prime non trattate con pesticidi chimici.

Ma perché i pesticidi chimici sono così dannosi? È accertato che i pesticidi chimici:

Alterano il gusto della pianta;

Rovinano la flora e la fauna selvatica;

Accelerano il riscaldamento globale.

Agricoltura biologica, quindi, significa sostituire pesticidi chimici con quelli naturali. Assaggiando una tisana Cupper Teas noterai subito come tutti i sapori saranno più accentuati, avvolgendo il palato e regalando una sensazione di relax unica. Essendo totalmente naturali, i prodotti Cupper Teas conservano intatte anche le proprietà organolettiche e terapeutiche delle piante, fra cui gli effetti benefici rilassanti, drenanti o dimagranti. Ogni tazza sarà parte di un percorso unico.