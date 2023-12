Il supercomputer pronostica il risultato finale della Serie A

Nel vibrante universo del campionato di Serie A, la tensione e l’eccitazione aumentano man mano che la stagione 2023-24 si avvicina al suo culmine. A questo punto cruciale, dopo quattordici giornate di gioco e due pause per le competizioni nazionali, la lotta per il vertice si fa sempre più accesa. Inter e Juventus sono in testa alla classifica, seguite da vicino dal duo Milan-Napoli. Al momento i pronostici dei principali bookmakers, come nel caso del sito di Betway Sports, sono stati rispettati, con i nerazzurri la squadra più forte da battere e la Juventus la vera antagonista senza coppe.

Negli ultimi giorni grazie alle analisi del supercomputer Opta, abbiamo una visione più chiara delle probabilità e delle tendenze che potrebbero definire il futuro di questo appassionante campionato. Queste proiezioni, basate su migliaia di simulazioni e dati statistici avanzati, offrono un panorama intrigante sulle potenziali dinamiche di vittoria, la corsa per i posti in Champions League e la lotta per evitare la retrocessione.

Le due protagoniste per lo Scudetto: Juventus e Inter

Nella vibrante cornice del campionato di Serie A 2023-24, il supercomputer Opta ha proiettato il suo sguardo analitico sul futuro delle squadre, sfruttando 10.000 simulazioni per prevedere gli esiti delle partite rimanenti. Inter e Juventus si profilano come i principali contendenti per il titolo, con il duo Milan-Napoli in agguato. L’equilibrio si è visto anche nel Derby d’Italia giocatosi qualche giornata fa, in cui i due club hanno portato a casa un 1-1 che non cambia la situazione in classifica, confermando quanto deciso dal computer. Secondo le previsioni, basate su dati di performance storiche e recenti, c’è un’alta probabilità (96,3%) che lo scudetto vada a una delle due squadre di testa.

.Le probabilità per l’Inter di trionfare in campionato sono salite vertiginosamente dall’inizio della stagione (da 43,8% a 84,8%), mentre la Juventus è passata dal 4,2% all’11,6%. Entrambe le squadre hanno superato le aspettative in termini di “expected points”, con l’Inter a 35 punti e la Juventus a 33.

Milan e Napoli scudetto? La Zona Europa

Per quanto riguarda le possibilità di Milan e Napoli, le speranze di scudetto appaiono ridotte a causa degli ultimi risultati. Il Milan ha un 2,2% di chance, mentre i Campioni d’Italia del Napoli è sceso all’1,2%, un netto calo rispetto al 43% di inizio stagione, specialmente dopo la sonora sconfitta contro l’Inter. Nonostante ciò, entrambe le squadre hanno ancora alte probabilità di qualificarsi per la Champions League, con il Milan al 76,3% e il Napoli al 67,3%.

L’Atalanta è un’altra contendente per un posto nelle competizioni europee, con una probabilità complessiva del 65% di qualificarsi per la Champions League, l’Europa League o l’Europa Conference League, essendosi qualificata per la Champions nel 25,2% delle simulazioni.

C’è poi da aggiungere Roma, Lazio, Fiorentina e Bologna, come possibili pretendenti ai palcoscenici più importanti del Vecchio Continente.

Lotta salvezza, Salernitana e Cagliari devono svegliarsi

Per quanto riguarda la lotta salvezza, la Salernitana appare la più a rischio, con un 88,1% di probabilità di retrocessione. Nonostante un pareggio promettente nella prima giornata contro la Roma, la squadra ha collazionato una sola vittoria, contro la Lazio, in quattordici giornate di Serie A. Anche per il Cagliari e il Verona le prospettive non sono rosee, con probabilità di retrocessione rispettivamente del 62,5% e 55,1%. L’Empoli e il Genoa si trovano in una situazione migliore, con probabilità di retrocessione del 28,8% e 16,8%, rispettivamente, mentre Lecce e Sassuolo sembrano più al sicuro, con probabilità inferiori al 12%.

C’è da capire, ora, quanto sarà accurato il Supercomputer e se i pronostici saranno corretti. Certamente la certezza al momento è che Juventus e Inter si giocheranno lo Scudetto, con i bianconeri pronti a dominare dopo tre stagioni.