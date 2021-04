Protagonista di Uomini e Donne, Isabella Falasconi è stato uno dei volti più amati nel programma di Maria De Filippi

Isabella Falasconi è diventata nota al grande pubblico dopo la partecipazione a Uomini e Donne. Poi il grande amore con Mauro Donà. Una love story in piena regola quella di Isabella Falasconi che, però, non si è certo conclusa con un lieto fine, anzi. I due, infatti, non vivono più insieme e ormai la storia è finita da tempo.

Eppure, dopo un lungo corteggiamento, sembrava davvero che la storia d’amore potesse vivere sorte migliore. Così non è stato e oggi Isabella Falasconi ha cambiato totalmente la sua vita, tornando nelle Marche.

Il rapporto d’amore tra Isabella Falasconi e Mauro Donà collassa definitivamente dopo la partecipazione a Temptation Island Vip: è proprio qui che Donà si avvicina tantissimo a Marta Krevsun, chiudendo definitivamente la storia con Isabella. Nonostante tutto sembrava che il perdono fosse dietro l’angolo ma così non è stato.

Isabella Falasconi oggi vive nelle Marche, ha trovato di nuovo l’amore e la storia con Mauro Donà è ormai un capitolo definitivamente chiuso. I tanti fan, sia su Instagram che su Facebook, continuano a seguirla.