La maschera viso, una preziosa alleata della bellezza

Tante soluzioni un unico obiettivo: prendersi cura della pelle del viso. Fra i prodotti da inserire di diritto nella corretta beauty routine, la maschera viso vanta un ruolo di prim’ordine e dona un pieno di benessere nelle tante declinazioni e benefici offerti. La scelta spazia fra soluzioni che puntano a idratare, energizzare, nutrire, illuminare, rigenerare, detergere, esfoliare e tanto altro ancora.

I principi attivi offerti dalle maschere, regalano alla pelle risultati straordinari già dalle prime applicazioni, e supportano la salute dell’epidermide, soprattutto durante i cambi di stagione.

Capaci di risolvere qualsiasi imperfezione o inestetismo, le maschere per il viso presenti in commercio sono disponibili in texture diverse, si va dalle maschere in tessuto a quelle tradizionali in crema o gel, studiate appositamente per il contorno occhi, per le labbra, per l’ovale del viso o per il décolleté, con una miriade di novità e proposte come è facile scoprire su www.loreal-paris.it/maschera-viso.

Come scegliere la maschera per il viso

La scelta di un prodotto così prodigioso come la maschera di bellezza per il viso, poggia essenzialmente sulle necessità specifiche della pelle, andando a risolvere un problema o a trovare una risposta.

Per offrire il risultato perfetto, la maschera deve rispondere alle esigenze della pelle, e alla tipologia di epidermide.

Un viso stanco può essere trattato scegliendo di utilizzare una maschera in grado d’idratare e rinfrescare. Un ovale impuro, con una forte presenza acneica, deve essere deterso in profondità, sfruttando le potenzialità di una maschera purificante, ricca di vitamine.

Chi desidera una pelle tonica, elastica e luminosa può valutare le potenzialità di una maschera idratante, ideale per le pelli secche perché è in grado di ripristinare il livello dell’acqua nei vari strati dell’epidermide.

A fronte di una pelle tendenzialmente grassa, non resta che fruire dei benefici di una maschera che vanta proprietà astringenti e dermopurificanti, perfetta per tenere sotto controllo la produzione di sebo e purificare a fondo i vari strati dell’epidermide, evitando l’insorgenza di punti neri e brufoli.

La maschera per il viso, dieci minuti per coccolare la pelle

La maschera per il viso è il complemento perfetto per integrare le quotidiane operazioni di pulizia e nutrimento della pelle.

Chi sceglie di coccolare la pelle, si concede una o due volte la settimana una maschera di bellezza, magari alternando le diverse funzionalità del prodotto, valutando di purificare o idratare, illuminare o tonificare, rigenerare o nutrire.

Dieci o 15 minuti, a seconda del tipo e della composizione del prodotto, di norma sono sufficienti per consentire a una maschera per il viso di agire in profondità, ottimizzare la struttura della pelle, ripristinare il naturale equilibrio del PH, regalando anche un tocco di buon umore.

Alcune maschere si possono tenere anche più a lungo, arrivando ai 30 minuti di posa. Per avere la certezza di applicare nel modo e nei tempi giusti il cosmetico, è importante seguire sempre, e con attenzione, le indicazioni della maison che l’ha prodotta.

Una volta trascorso il tempo prestabilito è necessario rimuovere accuratamente il prodotto, magari utilizzando un panno in microfibra, inumidito con acqua tiepida, oppure aiutandosi con le mani e abbondante acqua corrente, passando poi a tamponare il visto delicatamente. Completata l’operazione di pulizia non resta che stendere un velo di crema idratante.