La tecnologia sta rivoluzionando la medicina: ecco come

La tecnologia riveste un ruolo sempre più importante anche nel settore della salute e, grazie a essa, gli esperti affermano che curarsi sarà sempre più facile.

L’allungamento della durata media della vita è strettamente legato alle innumerevoli ricerche scientifiche e tecnologiche che hanno permesso di impiegare strumenti sempre più affidabili e innovativi nella prevenzione, nella diagnosi e nelle sale operatorie.

Pensiamo, ad esempio, alla telemedicina con sistemi come l’Image Grade Therapy con cui il medico può osservare il paziente a distanza e così decidere se un’operazione è indispensabile oppure no.

O, ancora, all’immunoterapia, cioè la programmazione delle cellule con l’obiettivo di aggredire altre cellule malate, agli arti e agli organi creati mediante stampanti 3D, al Robot da Vinci, agli arti digitali tramite cui recuperare la funzione tattile, ai dispositivi che monitorano i parametri vitali e li mostrano in tempo reale, alla neuroriabilitazione robotica.

Esempi simili potrebbero continuare all’infinito: la tecnologia viene impiegata sempre di più in ambito medico per quanto riguarda la terapia, la riabilitazione, nelle sale operatorie e nei centri diagnostici.

E l’evoluzione continua: nel settore si inseriscono anche Amazon, con il sistema di riconoscimento vocale Alexa che, negli Stati Uniti, coadiuva i chirurghi durante le operazioni, e Microsoft con i visori HoloLens, potenziale efficace ed economica alternativa alle attrezzature mediche tradizionali.

Al San Raffaelle di Milano è invece attivo il “carrello intelligente dei farmaci” gestito da un computer per la corretta prescrizione, preparazione e somministrazione del farmaco a ogni singolo paziente.

La rivoluzione tecnologica investe, inoltre, anche il rapporto medico-paziente.

Sempre più cittadini, infatti, dichiarano di servirsi dei canali digitali per comunicare con il medico di base e accedere ai dati riguardanti il proprio stato di salute.

A loro volta, i medici di famiglia si affidano al digitale per gestire le prenotazioni e le visite con i pazienti grazie a un apposito software gestionale medico pensato proprio per semplificare la gestione delle prenotazioni e delle richieste dei pazienti: in questo modo, il professionista risparmia tempo, riceve meno telefonate ed e-mail, ha gli appuntamenti calendarizzati, può personalizzare le proprie disponibilità ed elaborare le richieste con un semplice click.