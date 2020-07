Lino Banfi, la moglie Lucia è malata di Alzheimer

Una storia d’amore genuina, intensa e allo stesso tempo drammatica lega da ben 60 anni Lino Banfi e sua moglie Lucia Zagaria. La compagna di una vita dell’amato attore pugliese ha scoperto da tempo di essere affetta dal morbo di Alzheimer, una malattia devastante capace di cancellare ricordi, persone e, in parole povere, una vita intera. Ciò ha indotto il marito a ridurre i tanti impegni lavorativi per accudirla nel miglior modo possibile.

“La seguono i medici migliori – ha spiegato recentemente Lino Banfi -. Voglio arginare la malattia, le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere. Come ho detto a lei una volta, se un giorno non dovesse più riconoscermi ci presenteremo di nuovo”.

Chi è Lucia Zagaria

La loro storia d’amore è iniziata con la “fuitina” poiché i genitori di lei erano contrari al loro fidanzamento. All’epoca Lino Banfi era un attore acerbo, mentre Lucia una giovanissima parrucchiera. Nonostante le avversità e i momenti difficili entrambi, originari di Canosa di Puglia, sono convolati a nozze il 1º marzo del 1962.

Nel 2012 hanno festeggiato le nozze d’oro in grande stile: sogno realizzatosi alla fine, considerato che la loro cerimonia fu semplice e modesta. Intanto incombeva lo spettro della malattia, pronto a colpire e a sconvolgere la vita di tutti, a partire dallo stesso attore che non riusciva ad accettare la situazione. Lo stesso Banfi ha confessato a Domenica In nel 2019 che non si capacitava del fatto che l’amore della sua vita, prima o poi, non l’avrebbe più riconosciuto: “Abbiamo fatto una vita morigerata, mai un viaggio all’estero o una crociera, mai. Adesso che potrei, purtroppo non posso farlo per via della sua malattia”, ha quindi confidato Lino.