Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon: è il primo italiano a farlo

Matteo Berrettini ha battutto il polacco Hubert Hurkacz nella semifinale di Wimbledon guadagnandosi il diritto a essere il primo italiano a disputare una finale nel torneo su erba più importante al mondo. Berrettini, dopo aver sofferto nel primo set, ha travolto l’avversario con un secco 3-1 (6-3; 6-0; 6-7; 6-4) che lo proietta nella storia. Ad attenderlo in finale ci sarà il vincente dell’altra semifinale che vedrà opporsi Djokovic e Shapovalov.

L’atto conclusivo del torneo si terrà domenica alle ore 15:00 e in Italia sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. Domenica, come è noto, sarà anche la giornata di Inghilterra-Italia e, pertanto, potrebbe essere una giornata davvero storica per lo sport italiano. Berrettini rappresenta uno dei migliori rappresentati di una generazione di tennisti italiani che, dopo anni di appannamento, stanno riproponendo il nostro Paese sulla scena internazionale. La speranza, ovviamente, è che il venticinquenne romano possa concludere l’impresa e portare a casa il titolo nonostante il prestigio dell’avversario che molto probabilmente si troverà di fronte.