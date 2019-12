Meteo, cosa ci aspetta a Natale e Santo Stefano? ecco gli ultimi aggiornamenti

Natale e Santo Stefano sono ormai alle porte, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Vediamo insieme quali sono le previsioni meteo per queste festività natalizie.

Temperature miti

Le temperature saranno abbastanza miti per il periodo, la massa d’aria in arrivo è infatti di matrice africana e provocherà valori decisamente oltre le medie climatiche. Tra la vigilia e il giorno di Natale è previsto un anticiclone che occuperà buona parte del mediterraneo che porterà bel tempo da Nord a Sud.

Il clima continuerà a rimanere assai mite per la stagione con punte ancora di 16°/17°C al Sud, 13°/14°C al Centro e solo qualche grado in meno al Nord, ma pur sempre con picchi superiori alla media. Ci aspetta quindi un Natale e un Santo Stefano insoliti con prevalenza di sole. Vi è la possibilità di qualche pioggia sulla Calabria (proprio a Natale) e la formazione di foschie o nebbie sulla Pianura Padana e localmente anche in Toscana.

Freddo polare dopo le feste

Il vero freddo arriverà dopo le feste natalizie quando un vortice polare in arrivo dalla Russia si avvicinerà in Europa per poi spostarsi nel nostro paese. Intorno alla vigilia del prossimo weekend e dunque da venerdì 27 dicembre le masse d’aria più fredda, in arrivo dai vicini Balcani, cominceranno ad avvicinarsi soprattutto nelle nostre regioni centro-meridionali incominciando dal versante adriatico, agitando così le colonnine di mercurio costrette ad un’inevitabile movimento verso il basso. Entro fine anno dunque, il clima risulterà in proporzione più freddo sui versanti adriatici del Centro-Sud dove ci attendono temperature anche di 4°/5°C inferiori alla media del periodo.