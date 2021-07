Mischa Barton oggi 2021: Foto, Instagram, Altezza e Peso dell’attrice

Mischa Barton, dopo aver raggiunto il successo nei panni di Melissa Cooper, ha dovuto fare i conti con la depressione e altri eccessi che l’hanno resa quella che è oggi.

Nella storia recente della televisione si ricordano pochissimi prodotti in grado di influenzare un’intera generazione come ha fatto The O.C., il teen drama che all’inizio degli anni 2000 ha appassionato milioni di adolescenti in tutto il mondo. Uno dei personaggi più significativi della serie era senza ombra di dubbio quello di Marissa Cooper interpretata da Mischa Barton.

Le sue debolezze e il suo aspetto angelico all’epoca affascinarono tantissimo il pubblico ma successivamente la bella attrice di origini britanniche ha fatto parlare di sé più per il suo stile di vita che per le sue gesta professionali. Come accaduto a molti personaggi che hanno raggiunto il successo il età molto giovane, Mischa Barton non sempre ha gestito al meglio la sua vita e la sua carriera finendo vittima di depressione e dipendenze.

Che fine ha fatto Mischa Barton?

Mischa Barton negli ultimi anni sembra aver ripreso in mano la sua carriera grazie alla partecipazione alla serie TV The Hills: New Beginnings ma la sua vita extra-lavorativa continua di tanto in tanto a offrire spunti per i giornali scandalistici. L’ultimo polverone risale al 2017 quando in Rete iniziò a circolare un video hard di Mischa Barton reso pubblico dall’allora fidanzato dell’attrice senza il suo consenso. Mischa ha subito intentato una causa contro il ragazzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mischa Barton (@mischabarton)

Mischa Barton: altezza, peso e vita privata

Mischa Barton è alta 1,75 m per un peso di circa 60 kg. Nel corso degli anni l’attrice ha mostrato diversi cambiamenti fisici: infatti, il corpo da fotomodella messo in mostra ai tempo di The O.C. negli anni ha lasciato il posto a un fisico molto meno statuario come mostrano alcune foto che sono circolate in Rete anche se adesso sembra aver trovato una migliore forma fisica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mischa Barton (@mischabarton)

La sua vita privata sembra non sia stata delle più tranquille: infatti, le sue storie, stando alle croche rosa, sono sempre state brevi e tormentate. Attualmente Mischa Barton risulta essere single anche perché impegnata nel rilanciare una carriera che negli anni ha risentito non poco dei suoi problemi personali. Il profilo Instagram di Mischa Barton conta 460.000 followers e molte interazioni, segno che c’è ancora una base di pubblico su cui ricostruire.