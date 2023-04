Neymar perde un milione di euro in diretta su Twitch: puro marketing o notizia reale?

Neymar, famosissimo campione brasiliano, ha occupato le prime pagine dei rotocalchi per una notizia quantomeno curiosa. Sembra, infatti, abbia perso, in diretta Twitch, 1 milione di euro al casinò online. Verità o fake news promozionale?

Neymar, famosissimo attaccante della Selecao brasiliana e del Paris Saint Germain, è un appassionato di giochi da casinò. L’anno scorso, infatti, in compagnia dell’amico ed ex compagno di squadra Piquè, ha partecipato alle World Series Of Poker a Las Vegas venendo eliminato il primo giorno. Non solo: O’ Ney è un grande appassionato di videogiochi e in questi mesi, costretto a casa per un infortunio alla caviglia che lo terrà lontano dai campi per qualche tempo, si è mostrato in diretta su Twitch, la piattaforma Amazon dedicata agli streamer e ai gamer di tutto il mondo. Tra le incursioni, anche un po’ goliardiche del calciatore tra i vari social, è diventata virale una diretta in cui Neymar gioca ad un casinò online. A un certo, punto, però, accade qualcosa di inaspettato.

Nel video “incriminato” si vede, infatti, il calciatore in lacrime per aver perso una più che generosa somma di denaro al casinò. Quello che sembra strano, però, è che mentre il giocatore si dispera, gli amici ridono come se fosse una scenetta organizzata. La domanda, allora, è: marketing o burla? In realtà è tutto vero: Neymar ha perso 937mila euro ma non in soldi reali, bensì in Fun Bonus, soldi virtuali offerti da un casinò online, Blaze.

Neymar e il milione: una trovata divertente

La storia di Neymar è simpatica e ci permette di capire quanto un'operazione di marketing, come questa del calciatore e Blaze, metta in evidenza l'importanza dei casinò online con bonus nel settore del gioco moderno. Comunque, a onor di spettacolo, la trovata di Neymar è stata molto divertente ed è diventata virale da subito, un vero e proprio terremoto tra le tante notizie dedicate al calciatore dai tanti milioni di fan in tutto il mondo.

Com’è stata fino ad ora la carriera di Neymar jr.?

Neymar, infatti, è considerato uno dei più bravi giocatori al mondo e ha vissuto, negli anni in cui ha giocato a Barcellona (2013-2017) e poi al Paris Saint Germain (squadra attuale), una vera consacrazione sportiva coronata dall’Oro alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Il problema che mette in crisi il nostro amato attaccante è, però, la sua fragilità fisica. Tanti, troppi, sono gli infortuni che hanno attanagliato la carriera di Neymar, ora all’ennesimo stop dopo i Mondiali in Qatar, tremenda delusione del 2022. Proprio nella competizione mondiale, in cui i verdeoro erano favoriti per la vittoria, i brasiliani sono usciti ai quarti di finale, battuti ai rigori da un’arrembante Croazia, Altro stop ai quarti dopo quello con le Furie Rosse belghe ai Mondiali di Russia, 4 anni prima.

C’è chi parla di disastro tattico nel paese che, per tanti anni, ha mostrato i talenti più cristallini di questo sport. Chi, invece, parla di giocatori svogliati, stanchi dopo mesi di campionati europei, con poca fiducia nei propri mezzi. L’unica notizia certa, al momento, è che dopo le dimissioni di Tite è stato scelto, ad interim, come allenator Ramon Menezes, attuale mister dell’Under 20. Ma, proprio perché provvisorio, sono tanti i nomi nuovi che circolano sulla panchina del Brasile.

Tra i tanti c’è anche un italiano, il nostro Carlo Ancelotti, attualmente tecnico del Real Madrid. Il mister di Reggiolo è l’indiziato numero 1 per la guida tecnica del verdeoro anche grazie a un palmares da record. Ancelotti è l’unico allenatore ad aver vinto 4 Champions League (con quattro squadre diverse), l’unico ad aver vinto in tutti e 5 campionati europei maggiori, l’unico (con Guardiola) ad aver vinto 3 volte il Mondiale per club.

Insomma, di certo non il primo arrivato e, di sicuro, uno sprone per il nostro Neymar che, per quanto molto comico e telegenico, ha bisogno di tornare sui campi di calcio al più presto, vincendo qualcosa di importante grazie alla sua tecnica sopraffina e al suo stile di gioco unico e adrenalinico, proprio come la sua passione per il gioco d’azzardo e per il poker.