Organizzare un aperitivo in poco tempo: a Milano vini a domicilio in 30 minuti

Per godere di maggiore tranquillità e libertà molti preferiscono incontrarsi a casa con gli amici di sempre e fare aperitivo. Spesso può capitare che questo venga organizzato con pochissimo anticipo: ecco come procurarsi vini, champagne e cocktail in 30 minuti

Sarà successo a molti: durante le ultime ore di lavoro in ufficio la tentazione di chiamare i propri amici per un aperitivo è fortissima. Si è però frenati dall’organizzazione: il tempo è poco e passare in enoteca per comprare una buona bottiglia di vino è impossibile. Per fortuna esistono alcuni e-commerce dedicati al mondo del vino e del beverage, come Bernabei, che hanno innovato radicalmente il concetto di delivery.

Ordinando sul sito ufficiale di Bernabei sarà possibile usufruire del servizio Run+: i vini a domicilio Milano arrivano in soli trenta minuti dall’ordine. Il servizio è particolarmente utile non solo per la sua celerità e larga disponibilità (è infatti attivo tutti i giorni dell’anno, anche di sera), ma anche per l’attenzione alla corretta temperatura di servizio.

Bernabei, forte della sua tradizione secolare nel campo del vino, garantisce sempre il delivery a temperatura, un aspetto fondamentale per gustare al meglio i migliori vini italiani. Un vino bianco, ad esempio, non può essere messo a tavola se non è stato prima leggermente raffreddato. La stessa cura è riservata per liquori e soft drink: si potrà quindi preparare un ottimo cocktail senza attendere oltre.

Come risolvere i dubbi sull’abbinamento cibo-vino

Resta quindi da domandarsi quale vino acquistare. La scelta non è assolutamente scontata: molto dipende dai gusti degli ospiti, ma molto anche dal cibo che si consumerà. L’abbinamento cibo-vino è un elemento da non trascurare in alcun caso: si rischia altrimenti di non sfruttare al meglio le potenzialità della bottiglia.

Grazie alla sua interfaccia grafica intuitiva, su bernabei.it è possibile impostare filtri di ricerca appositi per trovare il vino giusto al primo colpo. Si può infatti scegliere la categoria (vino bianco, rosso, rosato), la regione e il vitigno di provenienza, l’eventuale presenza di denominazioni, e – in caso di vini esteri – anche il Paese di origine. Già impostando questi primi parametri è possibile ridurre il campo di ricerca e scegliere più efficacemente.

Se ancora si è indecisi, è possibile utilizzare il filtro per trovare l’abbinamento giusto. Prevedi di organizzare un aperitivo leggero con qualche snack? O prevedi una cena? In tal caso si potranno impostare i filtri adeguati e cercare vini che siano funzionali con carne, pesce, formaggi, primi, salumi o pizza. In caso di dopocena, poi, viene sempre offerta ampia scelta di vini da abbinare al dolce: passiti, vini liquorosi e molto altro.

Ampio spazio all’innovazione della viticoltura

Le ultime tendenze in fatto di viticoltura hanno contribuito a riscoprire metodi di coltivazione alternativi, i quali arricchiscono il prodotto finale e ne esaltano il sapore. Parliamo, ad esempio, di vini biologici, biodinamici, vegani, naturali o senza solfiti aggiunti. Anche in questo caso Bernabei offre una amplissima scelta, vendendo i prodotti di piccoli produttori che hanno fortemente investito nell’innovazione e nell’ecosostenibilità. Non ti resta che provarli!