Parodia Autogol, Primo Quadrimestre 2019 (video)

Dopo la sosta per le Nazionali in vista di “Euro 2020”, la Serie A torna a giocare e, di conseguenza, torna come sempre la parodia dei ragazzi de “Gli Autogol”. Nei panni delle squadre di calcio, il trio del web ironizzano, come se fossero a scuola, sull’attuale situazione dei vari club della nostra massima serie.

La situazione alla 12esima giornata

Giunti alla 12esima giornata di campionato, Juventus ed Inter, distaccate di un punto, sembrano aver creato già un piccolo vuoto tra loro e le altre pretendenti. Se Roma, Lazio e Atalanta stanno confermando le prestazioni dello scorso campionato lottando per gli altri due posti disponibili alla qualificazione in Champions League, non si può dire la stessa cosa di Napoli e Milan che stanno facendo fatica ad imporsi, soprattutto il Milan che si trova a pochi punti dalla retrocessione. La sorpresa più clamorosa di questa prima parte di campionato ce la regala il Cagliari con il suo terzo posto a pari merito della Lazio. In fondo alla classifica, troviamo invece Spal, Brescia, Sampdoria e Genoa.

I riferimenti alla parodia

Sono diversi i punti trattati nel nuovo video de “Gli Autogol” in questo primo quadrimestre scolastico. Si parte dalla difficile situazione del Milan e da quello positivo del Cagliari, passando dal bipolarismo dell’Inter tra Campionato e Champions League, ironizzando anche sulle esternazioni dell’allenatore di Conte sulla rosa corta, fino a concludere ironizzando sulla reazione di Cristiano Ronaldo dopo la sostituzione e tutte le polemiche che ne sono conseguite.

Di seguito il video de “Gli Autogol“.