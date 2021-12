Perché è importante di scegliere il giusto servizio di web hosting

I webmaster trascorreranno molto tempo a ottimizzare i propri siti Web per la SEO e a lavorare sull’esperienza dell’utente, ma poi acquistano un hosting web non adatto e vanificano buona parte del loro sforzo.

Cosa rende l’hosting Web così importante per l’architettura del sito

La prima cosa bisogna sapere è che non tutti i fornitori di servizi di hosting sono uguali. In primo luogo, l’instabilità da parte del dell’hosting si traduce con perdite per il sito ospite. Cosa significa questo? Se il tuo servizio di hosting non funziona, anche il tuo sito web sarà inattivo.

Questi sono errori che potrebbero paralizzare la tua attività se continuano a verificarsi. Un web hosting di qualità ti garantisce sicurezza, affidabilità e un ottimo servizio clienti: i tre fattori che dovrebbero essere al centro del tuo processo decisionale.

Sicurezza

Molti servizi di web hosting stipano siti web negli stessi server a causa dell’inadeguatezza delle risorse. Inoltre, come detto sopra, gli ambienti di hosting condiviso ti lasciano a rischio di essere hackerato. Una violazione della sicurezza in un sito può creare un gateway nel tuo sito web.

Affidabilità

L’affidabilità è di grande importanza. È ciò che i tuoi clienti si aspettano da te e dal tuo lavoro, e dovresti aspettarti lo stesso dal tuo host. Avere la tua affidabilità compromessa da un fornitore di servizi di web hosting sbagliato non sarebbe una scelta saggia.

Ci sono troppi siti web là fuori che competono per la tua stessa attività. Un cattivo host web rallenterà la velocità di caricamento dei tuoi siti.

Immagina di seguire tutti i passaggi per ottenere un nuovo cliente, spendere migliaia di euro in pubblicità indirizzando il traffico al tuo sito Web, solo per far sì che il potenziale cliente esca dal tuo sito a causa di un problema di velocità di caricamento o di latenza causata da un cattivo servizio.

Sebbene la maggior parte dei problemi relativi all’esperienza utente siano sotto il tuo controllo, alcuni sono basati sull’hosting ed è necessario un buon equilibrio di entrambi affinché il tuo sito web funzioni nel modo più fluido possibile.

Assistenza clienti

Ora abbiamo stabilito l’importanza della sicurezza e dell’affidabilità. Il servizio clienti è l’ultimo parametro da tenere in considerazione.

Come puoi assicurarti che se dovesse verificarsi qualche problema, esso possa essere risolto rapidamente? Dipenderà da quanto velocemente il tuo servizio di hosting risponde al tuo problema e ripristina il tuo sito web.

I buoni host hanno abbastanza rappresentanti competenti per ascoltare i loro clienti e fornire loro soluzioni rapide e a lungo termine.

Perché hai bisogno di un host affidabile?

Un host affidabile lavora per garantire che il tuo sito Web non sia interessato da problemi basati sull’hosting e che la tua sicurezza non sia compromessa a causa di vulnerabilità nel server. Questi hosting di qualità, non solo si impegnano a risolvere i problemi, ma assicurano anche che non sorgano ulteriormente. Avranno un team di supporto esperto al tuo servizio in ogni momento per richieste ed emergenze.

Un hosting migliore è utile per il marketing?

Sia che tu gestisca la tua attività interamente online o che il sito stia semplicemente integrando un’attività fisica, non puoi ignorare il potere di una forte presenza online. Gli studi dimostrano che il 70-80 percento di tutti i clienti ricerca prodotti e servizi prima di acquistare. Un sito web pesante, lento e parzialmente disponibile riceverà sia un posizionamento sfavorevole dai motori di ricerca che una riduzione dei potenziali clienti che cercano il tuo tipo di servizio online.

Con un buon hosting, eviterai di far aspettare un potenziale cliente per molti secondi prima che il sito si carichi. Li incoraggerai a prestare attenzione ai tuoi contenuti e a provare il tuo prodotto. Le tue pagine web verranno caricate rapidamente, quindi gli utenti non saranno tentati di fare clic per uscire e cercare alternative.