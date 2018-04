Pizzeria da Michele apre a Firenze: Indirizzo e Inaugurazione

Oramai l’Antica Pizzeria da Michele sta colonizzando il Nord Italia e l’Europa: infatti, dopo le aperture di Roma, Milano e addirittura Barcellona, la storica pizzeria napoletana aprirà anche a Firenze il prossimo mese.

Ad annunciare la buona notizia per i buongustai fiorentini è stato un post su Facebook della pagina ufficiale della pizzeria che ha comunicato che a maggio 2018 aprirà una sede nella capoluogo toscano. Piazza Del Mercato Centrale 22R è l’indirizzo da tenere a mente, mentre per la data precisa dell’inaugurazione c’è ancora da aspettare un po’.

Non è la prima volta, come detto, che ci troviamo a raccontarvi di come la tradizione della grande pizza napoletana si stia allargando a zone del Paese che fino a poco tempo fa non godevano di un rapporto così stretto con un cibo tanto importante nella nostra tradizione culinaria. Ancora siamo in attesa di ulteriori dettagli, ma menù e prezzi difficilmente si discosteranno di molto dalle altre sedi della Pizzeria da Michele in giro per l’Italia.

Non è difficile immaginarsi che anche a Firenze l’Antica Pizzeria da Michele porterà in alto il nome della pizza napoletana e riscuoterà un notevolissimo successo per le prelibatezze che offrirà ai suoi nuovi clienti in Toscana.