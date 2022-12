Quale futuro per il dating online?

Negli ultimi cinque lustri, il mondo è letteralmente cambiato grazie alla grande rete telematica. E se qualcuno, come avveniva all’inizio di questa autentica rivoluzione, immaginava che il web potesse, in qualche modo, peggiorare la vita delle persone, oggi nessuno mette in dubbio la sua indispensabilità. Un cambio di paradigma piuttosto eloquente, che non fa nient’altro che avvalorare la fondamentale importanza di internet.

Qualsiasi ambito della nostra vita è migliorato grazie al web. Ed uno, più d’altri, ha consentito a ciascuno di noi di migliorare la propria vita personale, ampliando il proprio raggio di conoscenze anche nella sfera più intima ed individuale. D’altronde, il web è davvero ricco di opportunità per chi va alla ricerca di storie amorose coinvolgenti ed appassionanti, grazie a portali seri ed affidabili come simpleescorts ed altri ancora presenti in internet.

Trovare l’anima gemella online: l’intelligenza artificiale semplificherà il compito?

Il successo dei siti di dating, d’altro canto, è stato fin qui lampante ed evidente: moltissime coppie, infatti, si sono conosciute grazie a queste applicazioni, la cui finalità, per quanto ovvio, varia sensibilmente da “app” a “app”. È inutile negare, infatti, che nel momento in cui ci si rivolge ad un sito di dating, le motivazioni sono molto soggettive e totalmente differenti da persona a persona.

Queste “motivazioni”, oltretutto, vengono palesate anche nelle descrizioni dei profili presenti all’interno dei portali di dating. Ma spesso, in molti casi, non coincidono con le reali intenzioni. Secondo un recente studio, infatti, molti iscritti dichiarano di cercare relazioni durature, ma nella realtà, poi, non si sentono pronte ad un rapporto stabile e vivono, virtualmente parlando, svariati anni all’interno di queste applicazioni senza conoscere l’altra metà della mela.

Timidezza, paura di vivere un’altra delusione amorosa, ad esempio, sono fattori che possono risultare ostativi nella conoscenza di un’altra persona, nonostante alcune app di incontri siano state ideate, appositamente, per effettuare nuove conoscenze e favorire la nascita di rapporti duraturi. La semplice descrizione, o l’incrocio di dati relativi alle preferenze di ogni singolo individuo, risulta quindi non totalmente esaustivo.

Secondo alcuni esperti, i siti di dating online per la ricerca dell’anima gemella, oggi in forte calo dopo aver vissuto un autentico boom nel primo lustro del secondo decennio del nuovo millennio, potrebbero vivere di nuova luce grazie all’intelligenza artificiale, che dovrebbe incrementare le chance, per gli utenti, di conoscere davvero l’altra metà della mela, quella persona con la quale intraprendere un duraturo percorso di vita.

Quali sono i siti di dating preferiti dagli utenti nell’ultimo quinquennio

L’intelligenza artificiale, d’altro canto, è risultata fin qui estremamente preziosa in qualsiasi ambito. E in molti sono pronti a scommettere che, grazie ad essa, diventerà più semplice trovare una persona a noi affine tramite un’applicazione di dating. Data la complessità del tema, tuttavia, qualche dubbio permane: l’intelligenza artificiale è realmente in grado di individuare la nostra anima gemella? Ai posteri, l’ardua sentenza.

Se i siti di dating creati per trovare l’anima gemella vivono un momento forte di calo, quelli legati a conoscenze più “sobrie”, o in alcuni casi specificamente creati per favorire incontri occasionali o extraconiugali, fanno marcare una diminuzione di utenti non altrettanto elevata. Anzi, alcune specifiche legate più all’impatto fisico che alla descrizione dei propri lati caratteriali, nell’ultimo quinquennio hanno visto crescere il numero degli utenti iscritti.

Si potrebbe affermare, di conseguenza, che il dating su internet sia maggiormente ricercato per vivere momenti di evasione e spensieratezza, alla ricerca di qualche conoscenza senza alcun impegno. Ma anche in questo caso, come scritto poc’anzi, le apparenze potrebbero ingannare.

A quante persone è capitato di iscriversi ad un’app di incontri online senza alcun desiderio di trovare realmente l’anima gemella, per poi accorgersi, invece, che la persona che stavamo conoscendo era quella “giusta”? Sensazioni umane che l’intelligenza artificiale, per quanto precisa e tecnologicamente avanzata, non potrà certo eliminare.