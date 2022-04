Quali gite in gommone fare in Sardegna

La Sardegna è la seconda isola più grande dell’Italia e il suo vasto territorio è un insieme di bellezze naturalistiche e non. Infatti sul suo territorio possiamo trovare città bellissime, paesini caratteristici, spiagge meravigliose, percorsi di trekking, aree escursionistiche e tanto altro.

Indubbiamente quest’isola è il posto perfetto per chi vuole rilassarsi oppure godere dell’avventura e della diversificazione territoriale, ma ricordiamo sempre che è pur sempre un’isola e come tale ha come punto focale il mare, è allora perché non dare un occhio alla costa dal lato del mare? Di seguito riportiamo alcune mete da poter visitare usufruendo di un servizio di noleggio gommoni.

Tra Alghero e Oristano, dalla parte ovest della Sardegna, abbiamo una baia, la baia di Bosa, che con le sfumature azzurrine del suo mare vi riporterà alla mente sensazioni magiche. Inoltre è possibile saltare in acqua e, facendo snorkeling, ammirare la biodiversità marina dei suoi fondali.

Nel golfo degli Orosei ci sono tantissime grotte che potrete visitare e scoprire e inoltre potrete raggiungere, solo dal mare, la cala Mariolu, una spiaggetta molto visitata nei periodi di luglio e agosto, ma che per il resto dell’anno è incantevole.

Rimanendo in tema si golfi, anche il golfo di Cagliari offre interessanti spunti per escursioni in barca e gommone, anche qui ci sono delle grotte da scoprire e delle spiaggette dove concedersi un po’ di sano relax. I panorami che queste coste vi offriranno saranno meravigliosi e avrete la voglia di non voler andare più via.

Un’altra meta potrebbe essere il parco dell’Asinara, questo è un parco nazionale e una riserva protetta. In questi luoghi sarà si possibile trovare delle spiagge, ma tutto l’intorno sarà più brullo e selvaggio e anche le spiagge stesse sembrano essere poco battute dall’uomo.

Ad Olbia invece, nel golfo degli Aranci, potrete provare l’esperienza di essere accompagnati nel vostro viaggio o escursione in barca dai delfini, animali socievoli e ben disposti che rimarranno fedeli per buona parte del viaggio alla vostra imbarcazione.

La Sardegna è molto vicino alla Corsica, come sappiamo, e un’esperienza interessante da fare è quella di navigare fino alle coste francesi per poi guardarsi indietro e accorgersi che la Sardegna è a portata d’occhio, infatti dal sud della Corsica e specificamente da Bonifacio durante tutto il corso dell’anno è possibile ammirare la vicinanza tra le due sponde e gli splendidi tramonti che regalano.

Da Bonifacio è possibile anche vedere l’arcipelago della Maddalena, un insieme di isolotti che offrono spiagge che vanno dalle sabbie più fini e bianche ai ciottoli, ma in ogni caso ammirerete con i vostri occhi paesaggi sublimi. Dal mare potrete ammirare Budelli, una spiaggia non accessibile con sabbia rosa, che a vederla sembrerà di star osservando un vero e proprio quadro vivente.

Mentre nelle vicinanze di Olbia avremo Tavolara, un’isola che anch’essa sembra uscita da un dipinto, il mare è di un blu particolare, come se fosse stato mescolato apposta per quel luogo. Le spiagge sono di sabbia bianca che contrastano con le scogliere di granito rosso.

In conclusione non rimane altro che correre a prenotare un gommone per non farsi scappare nessuno di questi luoghi.