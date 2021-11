Quando tornerà a giocare Rafa Nadal? Gli ultimi aggiornamenti su Rafa Nadal sono finalmente arrivati e per di più dalla bocca del diretto interessato. Aggiornamenti che erano attesi con trepidazione sia dagli appassionati sia dagli addetti ai lavori desiderosi di capire le condizioni del fuoriclasse.

Le parole di Nadal, oltre a fornire un quadro esaustivo della sua forma attuale, hanno chiaramente messo in evidenza indicazioni, sogni e speranze di un campione certamente in grado di dire ancora la sua.

Le parole di Nadal

Nelle scorse settimane, ospite a Parigi per l’inaugurazione ufficiale di “Tennis is us” – un’organizzazione no profit creata e sponsorizzata da diversi brand per accrescere la diffusione e insieme far ripartire i vari circoli tennistici -, il campione spagnolo non si è sottratto alle domande di curiosi e giornalisti e anzi ha risposto con grande chiarezza su quelle che sono le sue attuali condizioni fisiche: “L’infortunio non è ancora smaltito del tutto ma mi sto allenando un’ora e mezza al giorno, il che è positivo. Ci sono giorni migliori di altri ma inizio ad avere più giornate positive che negative, sono sulla buona strada“.

Parole che fanno ben sperare in vista del futuro e che dimostrano un Nadal molto più sereno. Sino a ora, infatti, lo spagnolo si era sempre mostrato riluttante nel rispondere alle domande sulla sua salute e ogni possibile ed eventuale scenario futuro veniva commentato con vaghezza e distanza.

Qualcosa è cambiato in meglio ed ecco che quel brutto infortunio che lo ha tenuto fermo fino ad ora sembra destinato a cadere presto nel dimenticatoio, facendo tirare un sospiro di sollievo a fan e addetti ai lavori.

I piani futuri dello spagnolo

Per quel che riguarda i i prossimi impegni, Nadal ha confidato: “Il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione a gennaio e giocherò ad Abu Dhabi a dicembre e poi un altro torneo prima degli Australian Open”.

Dichiarazioni estremamente chiare che pongono una volta per tutte la parola fine a quelle indiscrezioni e congetture che si sono succedute nei mesi scorsi e, anzi, testimoniano una ferrea volontà di ricominciare proprio lì da dove si era fermato.

In riferimento all’esibizione Mubadala World Tennis Championship, che si terrà tra il 16 e il 18 dicembre e a cui parteciperanno anche Dominic Thiem, Casper Ruud, Denis Shapovalov, Emma Raducanu e Belinda Bencic, Nadal si è detto entusiasta: “Abu Dabi è un posto speciale per me. È un posto dove ho già giocato molte volte in passato e dove ho iniziato la mia stagione a più riprese. Sin dalla prima volta che sono stato qui ho sentito il calore dei fan e sono convinto che, anche quest’anno, l’atmosfera sarà incredibile”.

In attesa di scendere in campo ufficialmente, non si può sicuramente dire che Nadal stia trascorrendo la convalescenza con le mani in mano. Direttamente da Maiorca, sono giunte delle immagini speciali in cui Rafa, da grande campione qual è, si cimenta in una sfida nella sua Rafa Academy con Leonid Stanislavskyi, 97enne noto per essere il più anziano giocatore dell’ITF Super Senior World Championship.