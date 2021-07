Quanto è dimagrito Gabriele Bonci? Dieta e Peso del volto di Pizza Hero

Gabriele Bonci ha perso circa 40 kg grazie a una dieta ancora abbastanza misteriosa. Cosa è successo al pizzaiolo più noto della televisione italiana?

Gabriele Bonci fa parte di quella categoria di ristoratori e pizzaioli divenuti molto celebri grazie alle loro comparse televisive. In realtà il personaggio di Bonci è un po’ diverso da quello di molti altri suoi colleghi: infatti, il re della pizza ha fatto breccia nel cuore di tantissimi telespettatori grazie alla sua semplicità e simpatia.

Molti suoi fan affezionati hanno però notato qualche cosa di strano nelle sue ultime uscite televisive: infatti, Gabriele Bonci è apparso molto dimagrito e questo cambiamento fisico ha spiazzato i telespettatori a lui più affezionati che vogliono capire come sia stato possibile una così rapida perdita di peso.

Quanto è dimagrito Gabriele Bonci?

Gabriele Bonci ha perso circa 40 kg sul finire del 2019. Nel corso dell’ultima edizione di ”Pizza Hero – la sfida dei forni” il dimagrimento era già evidente e questo vuol dire che qualsiasi cosa lo abbia causato ha avuto un effetto molto rapido. Attualmente il peso di Gabriele Bonci è di circa 75 kg per un’altezza di 1,85 m, misure che restituiscono sicuramente un’immagine molto diversa rispetto a quella a cui i telespettatori erano abituati. Come ha fatto Gabriele Bonci a dimagrire così tanto in così poco tempo?

Che dieta ha fatto Gabriele Bonci?

Non si sa con esattezza che tipo di dieta abbia fatto Gabriele Bonci che non ha mai affrontato nel dettaglio il tema del suo rapido dimagrimento. Sappiamo che il conduttore di Pizza Hero è da anni impegnato in una battaglia per la qualità delle materie prime utilizzate nel mondo della panificazione e, pertanto, è possibile che alla base del suo dimagrimento ci sia anche una grande attenzione alla salubrità di ciò che mangia e anche di ciò che propone ai suoi clienti.

In un primo momento sul web era iniziata a circolare l’indiscrezione secondo cui il dimagrimento di Gabriele Bonci poteva essere dipeso da una malattia ma, per fortuna, tale ipotesi è stata categoricamente smentita dal diretto interessato. Insomma alla base della notevole perdita di peso di Gabriele Bonci con ogni probabilità c’è semplicemente uno stile di vita più sano e una maggiore propensione a una sana e corretta alimentazione.