Ricetta della focaccia nel forno elettrico

Quella della focaccia è una delle ricette più riprodotte da nord a sud. Infatti, si tratta di uno dei lievitati più amati da grandi e bambini, da gustare in semplicità (ad esempio durante una gita fuori porta) oppure come antipasto, per accompagnare salumi e formaggi. Inoltre, tagliata a piccoli pezzi e farcita in mille modi diversi, è un aperitivo semplice e gustoso oppure uno stuzzichino ideale per un buffet di compleanno.

La preparazione della focaccia fatta in casa non è difficile, bastano solo pochi e semplici ingredienti per un risultato perfetto. Inoltre, la cottura può essere fatta comodamente nel fornetto di casa, basta scegliere un modello di qualità che può raggiungere alte temperature, come ad esempio uno dei fornetti elettrici Moulinex.

Ingredienti

Per una teglia dalle dimensioni di 25×38 cm servono:

500 grammi di farina 0

7 grammi di lievito di birra fresco

350 ml di acqua a temperatura ambiente

10 grammi di sale fino

Un cucchiaio e mezzo d’olio extravergine di oliva

Per condire, invece, servono altri due cucchiai di olio d’oliva, una manciata di sale grosso e degli aghi di rosmarino.

Preparazione

Per preparare l’impasto della focaccia, bisogna mettere in una ciotola la farina e il lievito fresco sbriciolato. Poco alla volta, poi, va aggiunta l’acqua, mescolando gli ingredienti con le mani. La farina deve assorbire l’acqua poco alla volta, in maniera omogenea: solo in questo modo si potrà ottenere un impasto lavorabile ed elastico. A questo punto, si può trasferire il composto su un piano di lavoro cosparso di farina, e lavorare energicamente il panetto, tirandolo con il dorso della mano e ruotandolo di tanto in tanto. Quando la superficie dell’impasto sarà diventata liscia e uniforme, si può incorporare l’olio, sempre poco alla volta, continuando a impastare. Infine, occorre aggiungere il sale fino, spolverandolo sulla superficie e ripiegando il panetto per incorporarlo.

Lievitazione e cottura

L’impasto pronto della focaccia va fatto riposare per circa un quarto d’ora in una ciotola, così da permettergli di sviluppare la maglia glutinica. Trascorso questo lasso di tempo, occorre realizzare delle pieghe nell’impasto, rimuovendolo dalla ciotola e sbattendolo sul piano di lavoro energicamente prima di ripiegarlo su sé stesso. È consigliabile ripetere questo procedimento per almeno 2-3 volte, a distanza di 10-15 minuti, per dare più struttura all’impasto. A questo punto, si può prendere una ciotola ben unta con l’olio d’oliva e lasciar lievitare l’impasto per qualche ora a temperatura ambiente, finché avrà triplicato il suo volume. Durante queste ore, la ciotola deve essere ben chiusa con un po’ di pellicola trasparente.

Fatto ciò, bisogna ungere la teglia con l’olio d’oliva e versare sulla stessa l’impasto direttamente dalla ciotola. Occorre stendere l’impasto con le mani sulla superficie della teglia, allargandolo verso i bordi, aiutandosi con i polpastrelli. L’impasto nella teglia necessita di una seconda lievitazione, di circa un’ora, sempre coperto da una pellicola. Prima di infornare la focaccia, è fondamentale fare dei buchi con le dita e cospargere la superficie dell’impasto con l’olio, aggiungere un po’ di sale grosso e il rosmarino. La cottura va fatta in forno statico preriscaldato a 200° per mezz’ora, ma a seconda del forno potrebbe volerci più o meno tempo.