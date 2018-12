Saldi invernali 2019: quando iniziano e quanto durano

Stanno per partire i saldi invernali, appuntamento fisso per tutti gli appassionati di shopping e non solo. La data d’inizio è univoca per tutte le regioni, tranne una. I saldi invernali 2019 cominceranno, infatti, il 2 gennaio in Basilicata e il 5 gennaio in tutte le altre regioni d’Italia.

Saldi invernali: calendario regione per regione

I saldi invernali 2019 cominceranno il 2 gennaio in Basilicata e il 5 gennaio in tutte le altre regioni d’Italia. Molto diverse, invece, le date in cui gli sconti termineranno: a metà febbraio stop in Liguria, ma proseguiranno fino ad aprile in Campania. La maggior parte degli italiani potrà comunque fare acquisti a prezzi scontati fino alla fine di febbraio o l’inizio di marzo.

Le date dei saldi invernali, regione per regione:

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo

Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio – 28 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle D’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo

Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio

Saldi invernali 2019: il parere del Codacons

“Gli acquisti durante il periodo di sconti, infatti, faranno registrare anche nel 2019 una pesante flessione”, spiega il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. “Questo perché da un lato la data di partenza delle promozioni al termine delle feste natalizie e di Capodanno è assolutamente inadeguata, avendo le famiglie della regione già svuotato i portafogli tra regali e spese alimentari. In secondo luogo – prosegue – i consumatori hanno modificato profondamente le proprie abitudini, spostando gli acquisti verso l’e-commerce che registra crescite delle vendite a due cifre e che può godere di sconti liberi tutto l’anno”.