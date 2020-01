San Valentino 2020 a Napoli, Roma e Milano: Data ed Eventi

Come ogni anno il 14 febbraio sarà la data di San Valentino, la festa degli innamorati. Ecco tutti gli eventi in programma a Napoli, Roma e Milano.

San Valentino 2020 a Napoli

Napoli per molti è la città dell’amore e, pertanto, non può non celebrare la ricorrenza di San Valentino con una serie di eventi molto importanti. Il capoluogo campano offrirà diverse tipologie di esperienze ai suoi innamorati: infatti, sono previsti eventi culturali, gastronomici o semplici passeggiate romantiche. Ecco una selezione degli eventi di San Valentino 2020 a Napoli da non perdere:

Festa del cioccolato a Pozzuoli

Vynilove: una grande fiera del vinile incentrata sulla musica romantica

San Valentino in tandem: un'iniziativa che da anni porta gli innamorati il 14 febbraio a pedalare in coppia tra i luoghi più romantici di Napoli

Come festeggiare San Valentino 2020 a Roma

Anche la Capitale, come è normale che sia, si farà trovare pronta per il 14 febbraio e offrirà senza dubbio occasioni uniche ai suoi innamorati. Non sono previste manifestazioni pubbliche di particolare interesse ma l’offerta di ristoranti dove consumare una cena romantica con il proprio partner, senza magari spendere neanche un occhio della testa, è abbastanza ricca. Roma è piena zeppa di luoghi molto suggestivi e romantici come, per esempio, il Pincio o la Fontana degli Innamorati, a pochi passi dalla Fontana di Trevi, la cui acqua, secondo la leggenda, garantirebbe longevità al rapporto di coppia.

Eventi San Valentino 2020 a Milano

Se Napoli e Roma offriranno tutto il loro carico di romanticismo alle coppie che decideranno di passare il San Valentino da loro, anche Milano non sembra abbia intenzione di scherzare nell’offrire eventi e opportunità. Anche nel capoluogo meneghino abbonderanno ristoranti esclusivi in grado di offrire alle coppie di innamorati una serata indimenticabile ma la città e i suoi dintorni offriranno spunti anche per chi opterà per scelte diverse. A Milano, alla Pinacoteca di Brera, è esposto Il bacio di Francesco Hayez, un’opera da vedere insieme al/la proprio/a compagno/a, mentre allontanandosi un po’ di più si può trovare una location molto romantica nel Lago di Garda.