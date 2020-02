Scuole in Lombardia, riapertura rimandata di una settimana per il Coronavirus?

In attesa dell’ufficializzazione, in Lombardia ed Emilia Romagna ci si appresta alla chiusura delle scuole di un’altra settimana. Le scuole dovrebbero aprire il 9 marzo.

Non solo il Veneto, ma anche le altre due regioni padane, vedranno la chiusura delle scuole nella settimana dal 2 al 8 marzo. C’è molta attesa riguardo alla decisione che prenderanno le Regioni dato che il primo provvedimento varato per l’allarme del Coronavirus, scadrà domani, 1 marzo. Ancora qualche incertezza da parte dei governatori, ma la chiusura sembra la decisione più ovvia. Nelle tre regioni il pericolo di contagio esiste. Il Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna rappresentano infatti 93 per cento dei positivi degli 821 totali del Paese.

La Lombardia ha chiesto già da ieri sera la chiusura delle scuole, nidi e università fino all’8 marzo. Diverso per Emilia Romagna e Veneto, che si affidano alla scienza e aspettano le decisioni che prenderanno il summit di Roma. Come anche sostiene il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina: “Mi auguro che le scuole riaprano il prima possibile, ma le decisioni in questo senso devono essere prese dall’Istituto superiore di sanità, non dal Ministero né dalle Regioni. Parliamo della salute dei nostri studenti, quindi sono i medici che ci devono dire come operare”. Intanto, l’assessore alla Salute dell’Emilia Romagna garantisce: “A coloro che sono stati a casa in questi cinque giorni sulla base dell’ordinanza della Regione non servirà il certificato medico, a meno che non siano stati effettivamente malati”. L’ufficializzazione avverrà questo pomeriggio dopo una conference call tra i governatori.