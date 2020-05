Sentiero dei Parchi CAI: Tappe del “Cammino di Santiago Italiano”

L’intesa tra ministero dell’Ambiente e CAI (Club Alpino Italiano) ha portato alla creazione di un itinerario che attraverserà il Paese toccando tutti i 25 parchi nazionali italiani.

Sarà un’estate diversa dal solito, un’estate in cui bisognerà adattarsi alle condizioni che la pandemia ci ha imposto e trovare un nuovo modo di vivere le bellezze del nostro Paese. Probabilmente la montagna e i parchi naturali si prenderanno la loro rivincita sul mare che ha sempre monopolizzato le nostre vacanze estive ed è proprio per gli amanti delle passeggiate nella natura che è nato il sentiero dei parchi CAI, vale a dire un lungo percorso di oltre 7000 km attraverso tutte le Regioni italiane per scoprire i 25 parchi nazionali del nostro Paese.

Come detto, l’iniziativa nasce dall’intesa tra CAI e ministero dell’Ambiente ed ha lo scopo di promuovere le tantissime bellezze naturalistiche di questo Paese. In realtà si tratta di un ampliamento del sentiero Italia del CAI ma andiamo insieme a scoprire qualcosa in più su questa iniziativa.

Sentiero dei parchi CAI: le tappe

Il percorso del sentiero dei parchi CAI è suddiviso in oltre 400 tappe che portano attraverso le principali aree protette italiane. Come detto il percorso totale supera i 7000 km ed è tutto da affrontare attraverso percorsi di visita eco-sostenibili.

Andando su mappasentieroitalia.cai.it è possibile accedere a una mappa del percorso per conoscere le tappe e informarsi sulle bellissime aree da visitare. Come detto, il percorso attraversa tutte le 20 Regioni italiane andando dalla Grande Traversata delle Alpi in Piemonte fino al Sentiero del Brigante in Calabria passando per le bellezze dell’appennino tosco emiliano o dell’Irpinia e del Cilento.

Il sentiero dei parchi è stato definito da molti il ”cammino di Santiago italiano” per via dell’introduzione di una sorta di passaporto sui cui verranno simbolicamente appuntati i passaggi attraverso ognuno dei 25 parchi nazionali presenti nel percorso.