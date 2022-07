SharkApk, il nuovo AppMarket per Android

Chi ama un’esperienza di gioco personalizzata sul proprio dispositivo Android o vuole beneficiare delle versioni migliori di qualsiasi app dovrebbe visitare un AppMarket come SharkApk. Ecco cos’è e come funziona

Tutti i dispositivi Android sono dotati, sin dalla prima accensione, di alcuni market come Google Play Store, Huawei App Gallery o altri cataloghi digitali simili. Tutti questi contenitori permettono di trovare le applicazioni più richieste in modo sicuro ed efficace. Tuttavia esiste un altro modo per scaricare app sul proprio dispositivo Android.

Basta trovare il file apk di un determinato sviluppatore per avere il servizio che si cercava. APK è l’acronimo di Android Application Package. È un file zip compresso che include tutte le informazioni necessarie per l’installazione dell’applicazione, fra cui certificati e file di sistema. Un apk può essere immediatamente letta da qualsiasi dispositivo Android e – previa disattivazione del blocco di default – sarà immediatamente compatibile.

Per scaricare file apk in maniera sicura e affidabile bisogna affidarsi a market digitali come SharkApk. Il team che gestisce il servizio, infatti, garantisce sicurezza, completezza e velocità del download. Utilizzare SharkApk è totalmente gratuito e si potrà trovare sempre la versione più aggiornata dell’app che si sta cercando.

<h3>Quali app si possono trovare sulla piattaforma?</h3>

Il servizio offre sia le applicazioni più popolari e richieste, sia quelle di nicchia. A ogni app è inoltre collegato un archivio delle precedenti versioni. Capita infatti che un nuovo aggiornamento rovini l’esperienza di gioco: grazie al log di tutte le precedenti release sarà possibile sempre scegliere quella preferita. Quando poi verranno risolti i bug sulla versione più aggiornata, si potrà tornare a godere dell’ultime release.

Altro punto a favore di SharkApk è la vastità del catalogo. La piattaforma, infatti, include giochi, app di messaggistica popolari, servizi utilissimi e molto altro. Richiestissimi, ad esempio, l’APK di Fortnite, Free Fire, HappyMod, Lucky Patcher, Lulubox.

Supera i problemi di compatibilità

Non è infrequente che molte applicazioni, al momento dell’aggiornamento, richiedano l’ultima versione del sistema operativo. Mese dopo mese, infatti, vengono esclusi dalla lista degli aggiornamenti sempre più dispositivi ritenuti obsoleti. Se questi però sono perfettamente funzionanti e riescono a gestire giochi pesanti e complessi, perché mandarli in soffitta?

Grazie a SharkApk si potrà superare ogni problema di compatibilità: scaricando una versione precedente dell’app si continuerà a giocare come sempre! Molto spesso, infatti, le caratteristiche tecniche non ottimali di un dispositivo possono essere compensate da una rete internet molto veloce. Ne risulta che un processore non di ultima generazione può supportare bene Fortnite e tanti altri giochi se questi sono in cloud o di una versione precedente.

Su SharkApk troverai solo app con certificato valido

Nel caso si abbiano ancora dubbi è possibile verificare le apk scaricate da SharkApk. Gli sviluppatori seguono infatti rigide politiche di sicurezza: ogni applicazione scaricata è dotata di certificati con firma crittografata. Questo certificato attesta l’integrità del pacchetto al momento dell’upload (ovvero non contiene malware) e garantisce la sicurezza del download. Tutte le app posseggono questi requisiti che – ovviamente – sono verificabili in ogni momento tramite appositi strumenti.