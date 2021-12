Si conclude la GoDaddy School of Digital 2021: il tema del decimo incontro

La GoDaddy School of Digital si congeda per quest’anno con un ultimo incontro social, una vera e propria tavola rotonda fra i maggiori esperti nel digital marketing. Ecco dove recuperare l’ultimo incontro e quali sono stati i temi trattati

In attesa del nuovo anno è da poco stato pubblicato l’ultimo incontro live di GoDaddy School of Digital, un progetto pensato per imprenditori e piccole imprese. Durante i dieci incontri del 2021, infatti, sono stati trattati temi di fondamentale importanza per chi si affaccia al digitale. Ogni appuntamento della School of Digital ha avuto un ospite d’onore: veri e propri specialisti nei rispettivi campi che, con un approccio informale e discorsivo, hanno posto le basi per una conoscenza più ampia delle materie in esame.

Si tratta di consigli fondamentali per chi vuole portare la propria attività sul web e sui diversi canali digitali: ecco, quindi, perché si tratta di occasioni assolutamente imperdibili di formazione gratuita. Le lezioni vengono pubblicate sulla pagina Facebook di GoDaddy e sono accessibili a tutti: sarà possibile anche rivedere in streaming gli incontri degli scorsi mesi.

Tendenze 2022: una tavola rotonda fra i maggiori esperti italiani

A fine anno è sempre bene fermarsi e fare il punto della situazione: quali sono stati gli eventi salienti del 2021? Cosa ha influenzato il discorso pubblico? Quali sono state le tecniche di advertising più efficaci? È un’ottima occasione per iniziare a ragionare sul 2022 e sulle novità che ci attendono. Di questo si è parlato durante l’ultimo incontro dell’anno, il 9 Dicembre alle ore 17.

A discuterne, dietro la sapiente conduzione di Cosmano Lombardo, sono stati Giorgio Taverniti, Community Manager di Search On Media Group; Andrea Ciraolo, Content Creator; Gianluca Stamerra, Senior Director Southern Europe di GoDaddy; Vincenzo Ertini, Client Director di Alkemy; Elisa Serafini, giornalista e docente.

Le iniziative GoDaddy per il 2022

Per rimanere aggiornati sulle iniziative GoDaddy previste per il 2022, basta consultare periodicamente la pagina Facebook ufficiale, in cui sono riportate tutte le più importanti notizie. GoDaddy, infatti, è azienda leader di settore per quanto riguarda l’hosting di siti web e fornitura di servizi digital a piccole e medie imprese. Saranno quindi molti gli eventi organizzati per la community, una delle più grandi reti al mondo di piccole e medie imprese.