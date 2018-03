Stephen Hawking, morto all’età di 76 anni il celebre astrofisico

È morto Stephen Hawking. Il celebre astrofisico aveva 76 anni. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dal portavoce di famiglia. “Siamo profondamente rattristati per la morte oggi del nostro padre adorato – dicono i figli – è stato un grandissimo scienziato e un uomo straordinario. I suoi lavori vivranno ancora per molti anni dopo la sua scomparsa. Il suo coraggio e la sua perseveranza (…) hanno ispirato persone in tutto il mondo“.

La morte è avvenuta nella sua casa a Cambridge. Lo scienziato, nato a Oxford l’8 gennaio del 1942, era stato colpito da Sla da giovanissimo ed aveva progressivamente perso le funzioni vitali, costretto a comunicare con un sintetizzatore vocale. Aveva 21 anni quando i medici gli diedero appena due anni di sopravvivenza. Per due volte ha rischiato di morire: nel 1985 e nel 2009, a causa di gravi forme di polmonite. “Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, è l’illusione della conoscenza” – era una tra le pungenti battute dello scienziato. Tra le sue più illustri teorie, quella cosmologica sull’inizio senza confini dell’Universo (teoria di Hartle-Hawking) e la termodinamica dei buchi neri. Ma Hawking non era solo un grande fisico: la sua vita e la sua carriera hanno ispirato film per la tv e per il cinema, come ‘La Teoria del Tutto’. La Nasa ha salutato il grande scienziato definendolo “un ambasciatore della scienza. Le sue teorie hanno sbloccato un universo di possibilità che noi e il mondo stiamo esplorando” – sono state le parole di astrofisici e scienziati dell’ente spaziale americano.