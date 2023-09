Terremoto a Napoli, Video del Giornalista al TGR Campania in Diretta

Fa il giro del web il video del giornalista del TGR durante il terremoto a Napoli di oggi

Il terremoto in diretta al TGR Campania. E’ il direttore Perillo a pubblicare il video che mostra, in diretta, la reazione del giornalista al terremoto delle 19.45 di oggi a Napoli. Un terremoto di magnitudo 3.8 della Scala Richter. La scossa è stata nitidamente avvertita in tutti i quartieri della città.

Ecco il video del giornalista del TGR Campania durante il terremoto di oggi

Video di Antonello Perillo su Twitter