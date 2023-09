Scossa di terremoto a Napoli oggi, 7 settembre 2023. La scossa di terremoto è stata nitidamente avvertita soprattutto ai piani alti.

La scossa di terremoto di oggi, 7 settembre 2023 a Napoli, è stata nitidamente avvertita. La magnitudo è di 3.8 della Scala Richter ma la notizia ha subito invaso i social, Twitter in primis, ancor prima dei dati ufficiali rilasciati dall’INGV. In molti infatti hanno percepito nitidamente la scossa che per fortuna è durata pochissimi secondi. Percepita nitidamente.

“Scossa di terremoto avvertita nitidamente”, “Avete sentito anche voi il terremoto?”, “Forte e intensa scossa di terremoto tra Napoli e provincia”, questi i principali commenti in rete…

Terremoto a Napoli, la magnitudo

Secondo le prime fonti, la magnitudo della scossa di terremoto di oggi a Napoli sarebbe di 3.6 gradi della scala Richter localizzata ai Campi Flegrei. La scossa di terremoto è stata registrata alle 19.45.

Secondo i dati ufficiali pubblicati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto è stato di magnitudo 3.8 della scala Richter, localizzato nella zona dei Campi Flegrei ad una profondità di 2 km. La localizzazione è in zona Pisciarelli, a Pozzuoli, proprio nei pressi della Solfatara.

Intanto fa il giro del web il video del giornalista del TGR Campania ripreso proprio durante la scossa di terremoto.