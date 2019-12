Terremoto nel Mugello di magnitudo 4.5: gente in strada

Paura questa notte nel Mugello. Un terremoto di magnitudo 4,5 è stato rilevato a Scarpieria San Piero in provincia di Firenze. L’annuncio arriva dall’Istituto di Vulcanologia e geofisica che ha registrato l’epicentro a una profondità di 9 chilometri.

Scosse avvertite fino a Firenze e Pistoia

Nel corso della notte, dalle 3,38 alle 3,55 altre cinque scosse erano state registrate a Scarperia San Piero, una delle quali di magnitudo 3,4. Un’altra scossa è stata registrata alle 4,42 a Barberino del Mugello. Altre scosse di minore intensità a Scarperia San Piero fino alle 5,29. Le scosse sono state avvertite fino a Firenze e Pistoia.

Sono in corso verifiche su eventuali danni

Tantissime persone sono scese in strada, molti hanno deciso di trascorrere la notte in auto. Almeno 70 le richieste di intervento da parte dei vigili del fuoco. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi in mattinata farà un sopralluogo insieme alla protezione civile per verificare la situazione. Danni crepe e lesioni si sono verificati ad alcuni edifici a Scarperia San Piero e a Barberino. Mentre a Borgo San Lorenzo è stata inviata un’ambulanza. “Abbiamo ricevuto segnalazioni di danni alla parrocchia di San Silvestro e al palazzo comunale di Barberino di Mugello, e una segnalazione di danni al campanile del Convento del Bosco ai Frati di Scarperia. I funzionari si stanno muovendo per fare le verifiche” ha spiegato Andrea Pessina, soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per Firenze.

Nei comuni di Borgo San Lorenzo, Marradi, Barberino e Vicchio le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse. Il Sindaco di Scarperia San Piero Federico Ignesti ha dichiarato “Molta gente per strada, il terremoto di magnitudo 4.5 ha fatto davvero paura“. Il Sindaco di Vicchio altro comune del Mugello attraverso i social ha comunicato che è stato aperto il centro operativo comunale presso il campo sportivo. Per quanto riguarda i trasporti è stato sospeso il traffico ferroviario nei dintorni di Firenze per verifiche tecniche sulle linee. Bloccata anche l’alta velocità tra Firenze e Bologna oltre al traffico regionale.