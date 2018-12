Terremoto in Provincia di Frosinone di magnitudo 3.1: Epicentro a Sora

Avvertita verso le 8.31 di questa mattina una scossa di terremoto nella provincia di Frosinone. Secondo le rilevazioni dell’Ingv, l’epicentro del sisma è stato localizzato lungo il confine tra Lazio e Abruzzo a Balsorano, nei pressi della città di Sora in provincia di Frosinone. Di magnitudo 3.1 ad una profondità di 9km, la scossa è stata avvertita, oltre che nel Lazio, anche in Abruzzo, ad Avezzano in provincia dell’Aquila. La scossa ha generato molto spavento tra la popolazione, ma fortunatamente nessun danno.