Treni cancellati 1 marzo 2018 per neve e maltempo

Si prospetta ancora una giornata di passione per gli utenti delle ferrovie: infatti, anche domani 1 marzo 2018 è previsto un gran numero di treni cancellati a causa della neve e del maltempo.

Ancora una volta è il Mezzogiorno a vivere la situazione peggiore: infatti, in Campania i treni che coprono la linea Caserta-Benevento saranno quasi tutti soppressi o limitati. Anche nelle Marche e in Umbria la situazione non sarà molto migliore. Per avere una panoramica di tutti treni cancellati o limitati basterà consultare la pagina dedicata del sito di Trenitalia.

Treni cancellati e disagi

È ancora la neve a mettere in ginocchio il trasporto ferroviario che in questi giorni è andato in tilt, causando polemiche e rabbia da parte dei tanti pendolari che hanno dovuto fare i conti con i disagi causati dalla soppressione di circa il 20% dei treni. Tantissimi sono i treni a lunga percorrenza che non partiranno o che non scenderanno al di sotto di Bologna.

Come detto, è il Centro e Sud Italia a subire i maggiori disagi a causa dell’impreparazione nel far fronte a un fenomeno meteorologico come quello vissuto in questa settimana. La buona notizia sembra essere il parziale miglioramento a Roma Termini, stazione verso la quale ci saranno più treni regolari rispetto a oggi.

Possibilità, comunque, di richiedere il rimborso del prezzo del biglietto prevista sia da Trenitalia che da Italo.