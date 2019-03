Universiadi Napoli 2019: Gare e Impianti ad Avellino

Dal 3 al 14 luglio si terranno le Universiadi 2019, il più importante evento sportivo giovanile la cui organizzazione per quest’anno è stata affidata a Napoli. Ovviamente, sarà tutta la Regione Campania a mobilitarsi per questo evento e molte gare si disputeranno ad Avellino che metterà a disposizione i suoi princiapli impianti sportivi come il Pala Del Mauro.

Universiadi 2019: le gare ad Avellino

Sarà il basket il grande protagonista delle Universiadi per quel che riguarda la città di Avellino: infatti, il Pala Del Mauro ospiterà il torneo di pallacanestro in cui sarà impegnata anche la temibile formazione degli Stati Uniti che, nella sua ”versione” femminile, sarà guidata in panchina dall’irpino di orgine Geno Auriemma. L’assegnazione di questa importante competizione al Pala Del Mauro è certamente un importante riconoscimento alla crescita del basket avellinese degli ultimi anni, crescita dovuta all’ascesa ai piani alti della pallacanestro italiana della Scandone Avellino.

Non sarà il solo basket a farla da padrone nella città di Avellino dal 3 al 14 luglio 2019: infatti, il campo principale dello stadio Partenio ospiterà gli atleti impegnati nella gara di tiro con l’arco che si concluderà nel suggestivo scenario del parco della Reggia di Caserta. Oltre alla città, anche la Provincia di Avellino sarà coinvoltà nell’evento delle Universiadi poiché il PalaCardito di Ariano Irpino sarà sede delle partite realtive al torneo di pallavolo.