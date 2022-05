Valori nutrizionali degli alimenti: quali sono e perché è importante conoscerli

Ti sei mai chiesto cosa sono i valori nutrizionali? Tutti noi ne abbiamo sentito parlare almeno una volta, soprattutto quando si intraprendono nuove diete. Basti pensare alle tabelline che si trovano sul retro o sul lato delle confezioni degli alimenti che si acquistano al supermercato, fondamentali per comprendere meglio che cosa stiamo per mangiare. Ma cosa indicano nello specifico?

Anche se molto spesso li trascuriamo, in realtà i valori nutrizionali possono rivelarci delle informazioni molto importanti sugli alimenti che siamo intenzionati ad assumere.

A chi non è mai capitato di acquistare senza pensarci un prodotto che viene sponsorizzato come “senza zucchero”, quando in realtà, se si legge la lista degli ingredienti, si scopre che sono presenti anche maltosio o sciroppo di glucosio (delle sostanze con un alto tasso glicemico)?

Scopriamo insieme che cosa sono i valori nutrizionali degli alimenti e perché è importante conoscerli, cosicché ognuno possa imparare a scegliere con estrema consapevolezza la qualità del cibo che si accinge a comprare.

Cosa sono i valori nutrizionali

Iniziamo allora con una domanda che può apparire banale, ma che in realtà è importantissima: cosa sono i valori nutrizionali? Si tratta di valori che indicano la composizione chimica di un alimento, il contenuto calorico e quello nutritivo.

Se si sta per intraprendere un percorso di dieta bilanciata, conoscerli è il primo passo da compiere.

Oggi la presenza dei valori nutrizionali sulle etichette degli alimenti è obbligatoria, secondo il Regolamento UE n. 1169/2011. Per poter scegliere ed acquistare un prodotto alimentare in maniera consapevole, bisognerebbe però essere a conoscenza anche del significato delle diverse voci.

Per legge, l’indicazione si riferisce a 100 gr o 100 ml di prodotto e, spesso, vengono anche inseriti i valori della cosiddetta dose giornaliera raccomandata (RDA).

Nello specifico, i valori nutrizionali comprendono:

La quantità di carboidrati

Gli zuccheri

I grassi

Gli acidi grassi saturi

Le proteine

Le calorie

Il sale

A discrezione del produttore, invece, possono essere riportati anche:

Le vitamine

I sali minerali

Le fibre

Gli acidi grassi monoinsaturi

Gli acidi grassi polinsaturi

I polioli

L’amido

Perché è importante conoscere i valori nutrizionali?

Nella vita di tutti i giorni siamo abituati a svolgere con rapidità qualsiasi tipo di attività, compresa la spesa al supermercato. Il rischio, non avendo il tempo di controllare i valori nutrizionali sulle etichette degli alimenti, è quello di assumere cibi nocivi per la nostra salute oppure che non si addicono alla dieta che stiamo seguendo.

Conoscere i valori nutrizionali significa rendersi conto di quanti grassi o calorie sono nascosti in realtà nei cibi, facendo così un acquisto più consapevole e, a dirla tutta, anche più salutare. In questo modo non si rischia di venir influenzati da slogan promozionali dove a volte vengono esaltate delle proprietà che in realtà non esistono.

Un classico esempio è la confusione che si può creare quando si leggono le calorie. A volte può capitare di considerare le calorie per 100 grammi quando in realtà vanno riferite alla singola porzione. In ragione di ciò, per saperne di più sulle calorie del pane o di qualsiasi altro alimento, è consigliato informarsi e consultare sempre la tabella dei valori nutrizionali, in particolar modo se si sta seguendo una dieta per dimagrire, così come un regime ipocalorico o iposodico. Ad esempio, le noci e le nocciole hanno un elevato apporto energetico, ma non per questo vanno escluse del tutto dalla propria dieta! Sulla confezione è riportata la dose giornaliera consigliata che può aiutare a regolarsi.

Ecco perché vale la pena perdere qualche minuto in più al supermercato: guadagnerete la certezza di un acquisto più sano e consapevole.