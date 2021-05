Vamos a bailar di Paola e Chiara: anno, significato, testo e video

Il 7 aprile 2000 Paola e Chiara, due sorelle milanesi, pubblicavano una hit che ci ha fatto sognare negli anni: il brano Vamos a bailar

Vamos a bailar è diventato un vero e proprio tormentone che ha permesso a Paola e Chiara di vendere milioni di copie e accaparrarsi i favori delle radio dopo la sfortunata partecipazione al festival di Sanremo 1998. Tra i singoli più amati del duo si ricordano anche Viva el amor, Fino alla fine, Festival, Kamasutra, Blu, Pioggia d’estate per citarne alcune.

Vamos a bailar, il significato del brano

Rinascita, speranza, ottimismo per il futuro e consapevolezze sono i temi portanti del brano Vamos a bailar.

Vamos a bailar, il testo di Paola e Chiara

Ho voluto dire addio al passato, io

Eri un ombra su di me, su di me

Ora è tempo di essere nuova immagine

Cerco la mia isola via di qua

Se qualche volta ho creduto che

Fosse impossibile

Non ho più niente da perdere

Solo te

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Nai nai na

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Ho voluto dire addio al passato, io

Eri un ombra su di me, su di me

Ora è tempo di essere nuova immagine

Cerco la mia isola via di qua

Se qualche volta ho creduto che

Fosse impossibile

Non ho più niente da perdere

Solo te

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Nai nai na

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Nai nai na

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Se qualche volta ho creduto che

Fosse impossibile

Ora mi sento rinascere

Senza te

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Nai nai na

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Nai nai na

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar

Vamos a bailar, il video