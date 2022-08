Week-end a Milano, qualche consiglio per divertirsi

Con ogni certezza, parliamo della metropoli più globalizzata d’Italia. Milano, con i suoi luoghi caratteristici, ben bilanciati con una modernità architettonica mozzafiato, è una meta ambita dagli amanti delle vacanze in città. Date le sue proporzioni e l’ammontare molto fitto di attrazioni che il capoluogo lombardo offre, visitarlo in un weekend potrebbe rappresentare un’impresa ardua, ma non impossibile.

In molti, infatti, complici le offerte delle compagnie aeree o le combinazioni del fato, si ritrovano a Milano per pochi giorni, specie nei fine settimana. Nelle prossime righe, quindi, scopriremo come fare per ottimizzare questo lasso di tempo limitato, trovando modo per visitare le migliori attrazioni e, per chi proprio non può fare a meno della mondanità, godere del divertimento meneghino a pieno.

Visita al Duomo e alle terrazze

Cominciamo dal Duomo. Sarebbe ideale visitare l’intera Cattedrale, con i punti panoramici annessi, in modo da ammirare il panorama della città dall’alto. Uno spettacolo davvero suggestivo.

Tour del Castello Sforzesco

Immancabile durante il nostro week-end meneghino, un tour al Castello Sforzesco, una testimonianza storica inestimabile che risale al Rinascimento milanese. Il duca Francesco Sforza trasformò l’edificio nella sua residenza. Va ricordato, inoltre, che il figlio Ludovico volle Leonardo Da Vinci e Donato Bramante a corte. Oggi, il castello ospita una serie di prestigiosi ed interessanti musei al suo interno.

Il quartiere Brera

Passeggiare nel quartiere Brera alla scoperta delle sue bellezze artistiche è un’altra attività da fare assolutamente quando si visita Milano nel fine settimana. I turisti potranno recarsi all’Accademia di Belle Arti nella Pinacoteca e ammirare la meravigliosa collezione di quadri di Milano, il Giardino Botanico, il Museo dell’Astronomia e la Biblioteca Nazionale Braidense.

Aperitivo ai navigli

Come detto, questa guida avrebbe accontentato anche gli amanti della movida. Come astenersi, quindi, da un tipico aperitivo meneghino. Un’ottima occasione per fare nuovi incontri Milano e per immergersi nei dinamici happy hour del capoluogo lombardo. I più romantici, poi, potranno optare per una fantastica crociera sui Navigli. Da qui, sarà facile farsi trasportare nel pieno della vita notturna milanese, particolarmente rinomata in Italia e nel mondo.

Ammirare le vetrine del Quadrilatero della Moda

La città più fashion d’Italia va onorata con almeno una passeggiata nel celebre quartiere del lusso e dei grandi marchi. Viene definito Quadrilatero della Moda, poiché delimitato da quattro vie principali: Montenapoleone, via Manzoni, della Spiga e Corso Venezia. Tra showroom e boutique ipnotiche, vale la pena passarci anche solo in maniera fugace.

Passeggiata a Piazza Gae Aulenti

Un altro percorso molto carino per un week-end a Milano è quello del Quartiere di Porta Nuova. Passarci in bici vi permetterà di vedere le novità architettoniche costituite dalla moderna Piazza Aulenti, la Unicredit Tower, alta ben 231 metri, che mantiene il primato di grattacielo più alto d’Italia e il Bosco Verticale: complesso composto da due edifici completamente circondati da specie vegetali, considerato il grattacielo più bello e innovativo al mondo.

Parco Sempione

In questo marasma di proposte molto dinamiche, trova spazio un luogo dedicato al relax: il Central Park meneghino. Specie nel periodo primaverile, Parco Sempione permette di staccare per qualche ora dall’asfalto e dal caos della metropoli, avendo subito una notevole trasformazione da luogo degradato a zona bonificata.

Porta Ticinese

Coi suoi vintage store e i negozi di accessori più ricercati, Porta Ticinese è la Camden Town milanese. Oltre alla variegata proposta di shopping alternativo, però, il luogo ospita anche le Colonne di San Lorenzo e la storica Basilica.

Il Cenacolo

Infine, è impossibile non recarsi alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie per ammirare la suggestiva Ultima Cena di Leonardo Da Vinci, per la quale, però, è necessario l’acquisto di un biglietto, meglio se online.