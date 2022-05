6 migliori siti di incontri per chi si approccia al dating online

Quando si parla di siti di incontri, decidere quale scegliere è davvero complicato. Diciamo che le possibilità sono davvero tante, tra siti di incontri gratis, siti a pagamento e siti ad iscrizione gratuita, ecc. Senza poi contare che ci sono community dedicate agli incontri occasionali, altre esclusive per chi cerca relazioni serie, ed altre ancora riservate a nicchie specifiche (over 50, ecc.) In questo articolo vogliamo parlare dei siti più famosi, quelli con cui vale la pena iniziare se si è assolutamente alle prime armi.

Tinder

Con questa popolare app di appuntamenti (disponibile anche su desktop), puoi semplicemente scorrere i profili in cerca di qualcuno che ti interessi. E’ basata sulla geolocalizzazione, quindi visualizzerai solo foto di utenti vicini a te. Per ogni profilo puoi selezionare un’icona a forma di cuore o una X; in alternativa, puoi scorrere verso destra se ti piace un profilo o scorrere verso sinistra se non ti piace. Se ti piace qualcuno a cui piace anche la tua foto, sarai avvisato che hai una corrispondenza e sarai in grado di inviare un messaggio. L’app è gratuita ma ci sono alcuni servizi a pagamento sbloccabili sottoscrivendo un abbonamento Tinder Plus, Tinder Gold o Tinder Platinum.

Meetic

Meetic.it è un must se stai cercando la tua anima gemella. Non è un sito di incontri gratuito, il che in genere significa che le donne e gli uomini che trovi su di esso sono davvero alla ricerca di una relazione a lungo termine. Inoltre, la quota di abbonamento aiuta a mantenere alta la qualità degli utenti iscritti: nel senso che è più improbabile trovare gente con profili falsi o persone che non hanno reale interesse a incontrarti. Puoi impostare il tuo profilo e dare un’occhiata gratuitamente. Ma tutte le cose buone, ad esempio la messaggistica, richiedono un abbonamento premium.

Badoo

Se stai cercando relazioni occasionali, dai un’occhiata a Badoo. Questa app di appuntamenti è incredibilmente popolare in tutta Italia, e perfino in Europa. Su questa app è decisamente più complicato trovare qualcuno che possa voler “conoscere i tuoi genitori”, ma non farai fatica a trovare partner per una relazione che sia innanzitutto “fisica”. Vai alla sezione “Incontri”, dove l’app ti mostrerà persone affini a te in base ai reciproci interessi. Come Tinder, scorrerai i profili uno alla volta mettendo “mi piace” a quelli di tuo interesse. Anche qui ci sono alcuni servizi a pagamento, chiamati “Super poteri”, che ti danno maggiore visibilità e altri benefici.

Facebook Dating

Facebook è entrato nel settore dating di recente con un servizio dedicato gratuito. Con Facebook Dating puoi impostare un profilo di appuntamenti, che non verrà condiviso con nessuno al di fuori dell’app di appuntamenti di Facebook. In altre parole, i tuoi amici e la tua famiglia su Facebook non potranno vedere che sei un membro di Facebook Dating. Come bonus, puoi utilizzare il tuo profilo Facebook per compilare automaticamente il tuo profilo di Facebook Dating. È disponibile solo sull’app Facebook sul telefono e non sul sito Web di Facebook. Tieni presente che è necessario disporre di un account Facebook in regola per utilizzare questo servizio gratuito.

OKCupid

Questo popolare sito Web è gratuito e ti consente di sfogliare i profili e contattare chiunque desideri connetterti. Detto questo, puoi pagare per servizi premium e quei servizi premium possono rendere il sito un po’ più facile da navigare. Ad esempio, con la versione a pagamento, ci sono “Mi piace” illimitati e nessuna pubblicità esterna. Puoi anche vedere a chi piaci prima che ti piacciano. Tuttavia, con la versione gratuita, non sai chi ha cliccato “mi piace” sul tuo profilo a meno che tu non abbia messo “mi piace” anche a loro.

OurTime

OurTime è riservato a persone dai 50 anni in su. OurTime è un servizio a pagamento. Anche se non è gratuito, puoi sfogliare i profili gratuitamente, e questo vale qualcosa nel mondo degli appuntamenti online. L’ultima cosa che vuoi è pagare per un sito di incontri, creare un profilo e poi scoprire che la persona potenziale più vicina a cui potresti essere interessato è a 300 miglia di distanza. Per quanto riguarda i prezzi, variano, ma puoi aspettarti di pagare circa $ 35 al mese, con il prezzo che scende notevolmente se ti iscrivi al piano semestrale. Detto questo, stai pagando i sei mesi in un’unica soluzione, quindi non c’è davvero modo di pagare per il servizio e sentirsi come se fosse economico.