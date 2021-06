APP per Trasferire i dati di WhatsApp da Android a iPhone

Quando decidi di cambiare smartphone per passare magari da un dispositivo con sistema operativo Android ad uno con iOS, tra i primi pensieri c’è sicuramente quello di non voler perdere nessun file. Tra questi dati, tantissimi saranno soprattutto legati a WhatsApp. l’app di messaggistica più utilizzata al mondo.

Quando trasferisci i dati di WhatsApp da Android a iPhone, ti rendi immediatamente conto che quest’operazione non è assolutamente possibile in maniera diretta. L’incompatibilità di programmazione tra i due sistemi operativi, non permette quindi un passaggio diretto di file tra uno smartphone all’altro. Dovrai necessariamente ripiegare su un software progettato per elaborare questa operazione.

Tra la miriade di applicazioni presenti sul mercato, una merita particolare attenzione: parliamo di Wutsapper.

Wutsapper: entriamo nel dettaglio

Questa utilissima app è stata ideata dalla famosissima casa sviluppatrice di software Wondershare, già programmatrice di MobileTrans, un’applicazione similare in grado di soddisfare però altre esigenze. Per avere delle informazioni vi basterà andare sul sito “mobiletrans.wondershare.com/it/“.

Wutsapper è in grado di annientare la concorrenza in quanto è uno dei pochi software utilizzabile senza l’ausilio di un computer che faccia da ponte tra i due dispositivi collegati. L’innovazione di questa applicazione ti permette un trasferimento di dati istantaneo attraverso un semplice collegamento tra i due smartphone tramite un apposito adattatore USB-OTG (o USB On-The-Go), un apparecchio che permette ad un dispositivo di agire come host attraverso un opportuno cavo.

La funzionalità di questo software è unilaterale: potrai solo trasferire i dati di WhatsApp da un dispositivo Android ad uno iOS e non viceversa. Per questo motivo vi invito a dare un’occhiata a MobileTrans, l’app di cui vi ho parlato nel precedente paragrafo.

Non solo l’immediata trasmissione di dati. Wutsapper sarà in grado di spostare i dati di WhatsApp provvisti di crittografia end-to-end in maniera ancora più sicura, garantendo e mantenendo la privacy. Potrai inoltre trasferire comodamente da WhatsApp qualunque file tu voglia: foto, video, emoji, sticker, conversazioni e tanto altro tutto attraverso un semplice click.

Potrai usufruire di Wutsapper in qualunque momento e luogo. La praticità di non dover utilizzare un PC per il passaggio di dati, ti renderà l’esperienza con questo software veramente comoda.

Funziona inoltre con la maggior parte di tablet e smartphone presenti sul mercato. Infatti è supportata e compatibile da dispositivi con sistema operativo iOS superiore a 9 come per esempio iPhone, iPad e iPod Touch. Per quanto riguarda Android può essere utilizzata da oltre 8000 dispositivi marchiati Xiaomi, Huawei, Sony, Samsung, LG, Motorola e tanti altri.

Wutsapper non è gratuito. Il costo annuale, dopo un breve periodo di prova, è di €19,99. Un prezzo veramente economico e contenuto considerando il tipo di software e la sua efficienza.

Ecco come funziona

Uno degli aspetti più importanti di Wutsapper è sicuramente la praticità. E’ un app veramente facile da usare e alla portata di tutti. Non avrai bisogno di specifiche competenze tecnologiche, ti basterà solamente seguire questi pochi passi:

Innanzitutto, assicurati di aver scaricato Wutsapper sul tuo dispositivo Android direttamente dallo store di Google Play; Dopo di che dovrai collegare e autorizzare entrambi gli smartphone tramite l’USB-OTG; Non ti resta che cliccare su “Backup chat” e poi su “Completato” affinché venga eseguita l’operazione successiva Infine dovrai attendere il rilevamento, il download e l’analisi dei dati di backup di WhatsApp per poi seguire le istruzioni e iniziare il trasferimento da Android a iOS

Conclusioni

Senza ombra di dubbio, per qualità, efficienza e prezzo, Wutsapper è la migliore app per il trasferimento di file Whatsapp da uno smartphone Android ad un iPhone che tu possa avere! Perchè aspettare ancora? Vai immediatamente sul tuo store Google Play e scaricala!