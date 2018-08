Atalanta-Copenhagen 0-0: Cronaca e Tabellino (Europa League 2018-19)

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena Atalanta–Copenhagen, match valido per l’andata dei playoff di Europa League.

Per quanto riguarda le formazioni ufficiali, 3-4-1-2 per l’Atalanta con Pasalic alle spalle di Barrow e Gomez. Zapata parte ancora dalla panchina.

4-4-2 per il Copenaghen con Sotiriou e N’Doye in attacco.

Parte subito forte la squadra di casa, con Barrow che aspetta un attimo di troppo in area e si fa recuperare dal difensore danese.

Al 6’ ci prova anche il Papu Gomez, autore di una prestazione sontuosa contro il Frosinone: fa partire un tiro da centrocampo, Joronen, fuori dai pali, non si fa sorprendere e recupera la sfera.

1 minuto più tardi orobici pericolosi con Pasalic: giocata straordinaria del Papu che scarica all’indietro per il compagno, destro potente dal limite dell’area, l’estremo difensore si salva in angolo.

Ci provano a turno i giocatori di casa: Barrow, Freuler, Gomez cercano in tutti i modi di centrare la porta, ma la fortuna sembra aver voltato le spalle alla squadra nerazzurra.

Al 32’ gol annullato all’Atalanta per fuorigioco: sul tiro di Gomez, Barrow devia involontariamente la palla e la manda in rete, ma in posizione di netto offside.

Nel secondo tempo, Gasperini cerca di mischiare un po’ le carte in tavola: fuori Pasalic, apparso un po’ spento nella prima frazione, al suo posto Duvan Zapata.

Al 58’ Atalanta pericolosa: prima ci prova Zapata, palla respinta dalla difesa, poi è Barrow a colpire con il destro, ancora una ribattuta della retroguardia avversaria.

Al 66’ nerazzurri vicinissimi al vantaggio; azione corale sulla destra con De Roon, Toloi e Hateboer protagonisti nel cambio di gioco per Gomez: il Papu tira a giro e manda di un soffio a lato.

Poco dopo lancio a scavalcare la difesa verso Zapata, il tocco sotto dell’attaccante è respinto dal portiere ospite. Sulla respinta, errore di Gosens, che a porta vuota manda alto.

Spinge l’Atalanta, ma il tempo a disposizione è finito: finisce 0-0 al Maipei Stadium. Grandissimo cuore per la squadra di Gasperini, purtroppo non basta: qualificazione in bilico, toccherà giocarsela in Danimarca.