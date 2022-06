 Centri benessere in Trentino-Alto Adige, quali sono le attività da provare assolutamente

I centri benessere Trentino Alto Adige si contraddistinguono per la qualità dei servizi offerti, capaci di accogliere gli ospiti in ogni periodo dell’anno. E di rispondere a qualsiasi esigenza legata al benessere e al tipo di ricettività. Gli ospiti singoli, in coppia o in famiglia sono accolti in ambienti confortevoli, ideati per far vivere al meglio l’esperienza di relax e la ricerca di profonda distensione.

Ad accompagnare il soggiorno nel centro benessere tutta una serie di servizi che andranno a rifinire la vacanza in termini di ristorazione, esperienza, sport e ambiente circostante. Per far vivere agli ospiti un’esperienza completa a 360 gradi. I migliori hotel con centro benessere in Trentino-Alto Adige li trovi nel sito Wellness Hotel e fanno parte della catena dal nome profetico Belvita, che si è specializzata nel realizzare i desideri di tutti i graditi ospiti.

I centri benessere Trentino Alto Adige comprendono saune, vasche idromassaggio, piscine di acqua calda e fredda, bagno turco, percorsi Kneipp, aree wellness e giardini nonché trattamenti estetici come maschere di bellezza, scrub, massaggi viso e corpo o trattamenti specifici per inestetismi e problemi sintomatici.Un totale di 29 hotel che assolveranno alle tue esigenze come nessun altro saprebbe fare.

Le attività di wellness da fare assolutamente

Molte persone pensano che andare in uno dei centri benessere Trentino Alto Adige significhi frequentare saune, bagno turco e piscine. Le proposte wellness non si limitano a questo ma sono un insieme di attività che permettono di ripristinare la propria salute psicofisica prima del rientro in città.

Oltre alle piscine in cui nuotare, ci sono delle vasche di acqua calda che permettono di rilassare la muscolatura. Il trattamento è essenziale dopo una faticosa escursione o un’attività di biking fra le vette dolomitiche. Subito dopo bisogna procedere a una doccia gelata e per questo vengono preparati dei secchi di acqua che automaticamente gettano la giusta quantità.

Allo stesso modo funziona il percorso Kneipp solo che è realizzato in modo che l’ospite segua un percorso predeterminato. In questo modo si passerà gradualmente dal caldo al freddo e si riattiverà la circolazione sanguigna. Questo trattamento è molto amato dalle persone che soffrono di ristagni e di vene varicose perché stimola e riattiva la circolazione. è ideale altresì per le persone sedentarie e in sovrappeso.

Esistono poi vari tipi di saune e di bagno turco. Alcune saune variano l’intensità di caldo così come il bagno turco cambia l’intensità di umidità. A essi vengono poi collegate altre attività come l’Aufguss o dei trattamenti di scrub per la pulizia profonda della pelle.

L’idromassaggio, infine, può essere specifico per zone del corpo così da assicurare il totale relax della parte coinvolta. Può essere indicato per il collo, la schiena e, di riflesso anche le cervicali, oppure andare a stimolare le gambe per favorire l’eliminazione della ritenzione idrica.

Ogni tanto, come pausa tra un trattamento e l’altro, occorre fermarsi a bere una tisana che aiuta non solo a ripristinare i minerali persi ma anche a stimolare il metabolismo affinché possa espellere le tossine presenti nel nostro organismo.

I criteri per scegliere uno dei centri benessere Trentino Alto Adige

Una vacanza in uno dei centri benessere Trentino Alto Adige per definirsi tale deve adempiere ad alcuni parametri essenziali. In primo luogo deve essere accessibile alle varie attività e ai differenti trattamenti in qualunque ora del giorno.

Deve poi essere un luogo wellness confortevole in cui sentirsi avvolgere da un’atmosfera rilassata e invitante, capace di coinvolgere gli ospiti nel testare le attività presenti ma senza quella urgenza tipica della vita frenetica quotidiana. Per questo motivo gli spazi non devono essere intasati da troppe persone ma permettere a ognuno degli ospiti di godere la propria parte così da non creare turni di attesa.

I trattamenti devono essere i più disparati così da saper accontentare tutte le esigenze. Facili da prenotare e devono altresì offrire un personale competente capace di bilanciare la giusta professionalità e una buona dose di gentilezza e simpatia. Il professionista deve anche saper comprendere le necessità degli ospiti e adattare il trattamento ideale al fine di fortificare il benessere psicofisico.

Ai trattamenti estetici vanno abbinate delle attività sportive e un’alimentazione adeguata. La cornice visiva, quella del Trentino Alto Adige, è già di per sé una cura e abbinare delle escursioni di trekking o dei giri in bicicletta non farà che enfatizzare la sensazione di benessere.