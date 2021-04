Chi è Luca Sabbioni? Età, Altezza, Lavoro e Compleanno

Luca Sabbioni è il marito dell’attrice Natasha Stefanenko ma è anche un imprenditore nel settore delle calzature. Ecco tutto su di lui e sul suo lavoro.

Gli appassionati di gossip lo conoscono come marito di Natasha Stefanenko, la bellissima attrice di origini russe molto conosciuta al pubblico televisivo italiano, ma in realtà Luca Sabbioni ha anche una storia personale molto importante e, soprattutto, una cerchia di fan che lo apprezzano e lo stimano. Andiamo insieme a scoprire di cosa si occupa Luca Sabbioni e come è nata la storia con la sua bella compagna.

Chi è Luca Sabbioni?

Luca Sabbioni è un ex modello e imprenditore italiano sposato con l’attrice e modella Natasha Stefanenko. Il primo contatto con il mondo della moda è avvenuto molto presto: infatti, molto giovane, mentre studiava giurisprudenza all’Università, Sabbioni ha intrapreso la sua attività di modello che ha portato avanti per molti anni. Finita la carriera in passerella, complici le conoscenze e le esperienze maturate, si lancia in una sua attività imprenditoriale che gli ha permesso di ritagliarsi un ruolo nel settore delle calzature.

Sabbioni e la Stefanenko stanno insieme da oltre venti anni e hanno una figlia di nome Sasha. Si tratta di una coppia che, soprattutto su Instagram, ama rendere noti al pubblico alcuni momenti della loro routine familiare che, oramai, come detto, va avanti da oltre due decenni. Secondo quanto raccontato da Luca Sabbioni in alcune dichiarazioni pubbliche, il sostegno della moglie è stato molto importante nello sviluppo del suo percorso professionale ed umano. Del resto è stato proprio il mondo della moda lo sfondo sul quale è nata e cresciuta la loro relazione partita proprio da una conoscenza avvenuta proprio in passerella.