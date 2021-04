Chi è Margherita Vicario? Instagram, Canzoni, Film, Altezza e Peso

Margherita Vicario è un’artista a tutto tondo: infatti, è attrice e cantante di successo che sta raggiungendo un pubblico sempre più vasto. Ecco tutte le informazioni più interessanti su di lei.

Margherita Vicario sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio 2021 ma il grande pubblico ancora non sa molto su di lei e la sua musica: infatti, in molti la conoscono per lo più come attrice che ha preso parte a molte serie TV di successo come, per esempio, I Cesaroni su Canale 5 oppure Nero a metà su Rai Uno.

In realtà, come vedremo, il suo curriculum è molto più ricco e annovera anche esperienze importanti nel mondo della musica con la pubblicazione di due ben due album. Andiamo insieme a scoprire i ruoli interpretati al cinema e in televisione dall’attrice e i principali successi della cantante.

Chi è Margherita Vicario?

Margherita Vicario è una cantante e attrice nata a Roma il 13 febbraio 1988. Il primo contatto con il mondo dell’arte avviene attraverso la recitazione: infatti, Margherita scopre questa passione fin da piccola e nel 2009 si laurea presso l’Accademia Europea di Arte Drammatica. Le prime esperienze sono subito con registi importanti: infatti, la Vicario ha lavorato con personaggi di altissimo livello come, per esempio, Woody Allen e Riccardo Donna.

Mentre la carriera da attrice procede a gonfie vele, Margherita Vicario studia canto e inizia a muovere i primi passi all’interno del mondo della musica grazie anche alla partecipazione ad alcuni musical. Successivamente arriveranno i veri e proprio esordi discografici che la porteranno a ritagliarsi un pezzetto di pubblico anche in ambito musicale.

Margherita Vicario: canzoni e album

Margherita Vicario ha inciso due album da solista: Minimal Music uscito nel 2014 e Bingo che sarà disponibile a partire dal 14 maggio 2021. Sono ben quindi i singoli pubblicati in carriera da Margherita Vicario che, nonostante i tanti anni passati tra un disco e l’altro, non ha mai fatto mancare la sua musica ai suoi fan. Tra le ultime canzoni pubblicate spicca il duetto con Rancore nel brano Equatore mentre un discreto successo stanno riscuotendo anche gli ultimi singoli che anticipano l’album in uscita.

Margherita Vicario: film e serie TV

Margherita Vicario ha preso parte a diversi film e serie TV. Il grande pubblico la ricorda principalmente nei panni della simpatica Nina nella sesta stagione de I Cesaroni ma come attrice Margherita Vicario ha partecipato anche alla realizzazione di latri prodotti come, per esempio, I Borgia, Un passo dal cielo, La narcotici e Nero a metà. Al cinema, come detto, ha collaborato con registi del calibro di Woody Allen che l’ha diretta in To Rome with Love uscito nel 2012.

Margherita Vicario su Instagram

Il profilo Instagram ufficiale di Margherita Vicario conta circa 146.000 followers, numero che è destianto inevitabilmente a crescere con l’aumentare della popolarità della cantautrice e attrice. I suoi 427 post pubblicati sono quasi tutti incentrati sulla sua attività lavorativa e caratterizzati da tanta ironia e simpatia.