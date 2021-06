Come fare il Backup WhatsApp da iPhone a PC

Il backup WhatsApp da iPhone a PC, viene utilizzato sostanzialmente per il trasferimento di file. Tramite questo processo sarà possibile spostare i file di questa famosissima app di messaggistica direttamente sul tuo computer Windows o Mac.

Il backup e quindi il trasferimento di file solitamente comportava alcune controindicazioni come la sovrascrittura del backup precedente.

Per ovviare a situazioni di questo tipo, sono stati progettati e realizzati software specifici. Uno su tutti è sicuramente MobileTrans.

Cosa fa MobileTrans?

MobileTrans è un’applicazione realizzata dalla casa sviluppatrice di software Wondershare, capace di trasferire dati da un sistema operativo iOS ad un computer Windows o Mac. Attualmente risulta essere il software più utilizzato in questo ambito specifico. I download totali superano abbondantemente i 500 milioni di click, mentre i clienti fedeli arrivano addirittura a 700 mila. Questi dati dimostrano quanto sia apprezzata MobileTrans in tutto il mondo.

Quali sono le caratteristiche principali?

Il backup WhatsApp del tuo iPhone su computer, con MobileTrans è certamente più comodo rispetto ad un servizio di archiviazione online come iTunes o iCloud, in quanto, come anticipato precedentemente, sarà in grado di non sovrascrivere il backup di dati precedenti, dandoti la possibilità quindi di conservare tutto ciò che ritieni opportuno, separandolo.

Inoltre ti consente di eseguire il backup di diversi e soprattutto numerosi tipi di dati e file, come per esempio i contatti della rubrica, i registri delle chiamate, video, foto, cronologia di browser e molto altro ancora.

MobileTrans non ha limitazioni di archiviazione, puoi eseguire il backup tutte le volte che desideri, purché ci sia dello spazio sufficiente sul tuo PC.

E’ un software adatto veramente a tutti. Con pochi click, anche il meno esperto di computer e tecnologia sarà in grado si sfruttare ogni vantaggio di questa applicazione. Non sono necessarie quindi particolari competenze preliminari.

L’altro aspetto principale è la salvaguardia assicurata dei tuoi file. A differenza di un backup su un qualsiasi spazio di archiviazione online (cloud), i dati generati non verranno mai e poi mai cancellati automaticamente.

Come si esegue il backup con MobileTrans?

I passaggi per ottenere il backup WhatsApp con Mobile Trans è veramente veloce e si sviluppa in pochissimi passi:

Sarà necessario avere sul tuo PC il software già scaricato e pronto all’uso. Per il download basta collegarti al sito “mobiletrans.wondershare.com/it/“; Dopo di questo, assicurati di collegare in maniera corretta il tuo iPhone al computer; Lancia il software e clicca sulla voce “Backup“; Infine devi selezionare i file da spostare e clicca su “Avvia“ Ora devi solo attendere. Le tempistiche del backup dipendono ovviamente dalla quantità di materiale da trasferire. Meno dati ci sono sul cellulare, più veloce sarà il processo.

Dove posso trovare i file di backup sul mio PC?

MobileTrans ti permetterà di salvare tutti i file ottenuti da backup sull’unità del PC. Per poterli trovare però, dovrai necessariamente attivare la voce “mostra cartella nascosta” sul tuo computer. I dati trasferiti saranno caratterizzati dall’estensione “.bak“.

È possibile ripristinare il mio backup su un nuovo iPhone?

Per rispristinare i tuoi dati del backup con MobileTrans bisogna seguire semplicemente queste operazioni:

Devi ovviamente lanciare MobileTrans e clicca sulla voce “Ripristina”, con il tuo nuovo iPhone già collegato al PC;

Seleziona il backup che ti interessa e i file da voler trasferire;

Infine, vai su “Avvio” per ripristinare il software sul tuo nuovo cellulare.

Conclusioni

Per ottenere un backup WhatsApp efficiente, veloce e soprattutto che ci tiene a preservare la tua privacy, MobileTrans è il software adatto a te e alle tue esigenze! Cosa aspetti? Scaricalo e usufruisci di tutti i suoi vantaggi!