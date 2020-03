Decreto Legge 24 marzo 2020: il testo in pdf del provvedimento

Il testo del Decreto Legge del 24 marzo 2020 mette in ordine i provvedimenti contro il Coronavirus. Ecco cosa cambia con questo nuovo intervento del Governo.

Il Governo è intervenuto con un nuovo Decreto Legge che punta a dare un aspetto più organico alle tantissime norme emanate in questo periodo di crisi. La prima novità è relativa alle sanzioni da infliggere ai trasgressori del divieto di circolazione, sanzione che adesso può arrivare fino a €3000. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa prevede questo nuovo provvedimento del Governo.

Cosa prevede il Decreto Legge 24 marzo?

Il Decreto Legge del 24 marzo 2020 prevede un inasprimento delle sanzioni economiche nei confronti dei trasgressori delle restrizioni contro il contagio, la possibilità da parte delle Regioni di prendere in autonomia provvedimenti più severi e regola i rapporti tra il premier e il Parlamento durante questo periodo di crisi.

Decreto 24 marzo: sanzioni più severe

Come detto, le sanzioni economiche da applicare alle persone sorprese a circolare senza esserne autorizzate salgono fino €3000. Le indiscrezioni che giravano nelle ore antecedenti la conferenza stampa di Conte parlavano addirittura di €4000 come lite massimo ma, evidentemente, deve esserci stata una mediazione all’interno del Consiglio dei Ministri per rivedere un po’ questa cifra. Ovviamente l’importo delle multe non sarà fisso ma oscillerà tra i €400 e, appunto, i €3000. Decade la possibilità di fermo amministrativo di auto o moto.

Le Regioni possono applicare ordinanze più restrittive

Le Regioni, in virtù di questo Decreto Legge, potranno applicare delle ordinanze anche più severe rispetto a quelle nazionali. Ovviamente ciò non significa delegare alle autorità locali la gestione dell’emergenza: infatti, come affermato dal premier Conte, il Governo manterrà il suo ruolo di omogenizzazione dei provvedimenti su tutto il territorio nazionale riservandosi il diritto di confermare o meno le varie ordinanze regionali.

Lo scopo di questa scelta è ovviamente quella di coinvolgere le Regioni e permettere loro di intervenire tempestivamente in caso la situazione sul territorio dovesse precipitare velocemente. Come molte voci dal mondo della scienza ci dicono, è probabile che il picco dei contagi arriverà in periodi diversi nelle varie zone d’Italia e, pertanto, sarà necessario muoversi tenendo presenti le esigenze del territorio.

Quando riferirà Conte in Parlamento?

Giuseppe Conte si è assunto l’impegno di riferire ogni quindici giorni al Parlamento sui provvedimenti presi per far fronte all’emergenza. Ovviamente il premier potrà essere sostituito da un ministro delegato in caso di indisponibilità o se all’attenzione delle Camere dovesse essere portato uno specifico provvedimento. Conte si è impegnato inoltre a tenere costantemente aggiornati dell’evolversi della situazione Roberto Fico e Elisabetta Casellati.

