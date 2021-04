Dove si trova Veronica Panarello oggi? Malattia e Ultime Notizie

Veronica Panarello è stata condannata in via definitiva per l’omicidio del figlioletto Lorys morto il 29 settembre 2014 a Santa Croce Camerina. Cosa fa oggi la Panarello e quali sono le ultime notizie sul caso?

A distanza di quasi sette anni dal barbaro omicidio del piccolo Lorys Stival ancora molti sono le zone d’ombra di quella vicenda che sconvolse l’Italia intera. Per la morte del bimbo è stata condannata a 30 anni di reclusione la madre Veronica Panarello la quale, dopo aver fornito tutta una serie di versioni inverosimili e contrastanti tra di loro, ha confessato di aver ucciso Lorys. La donna adesso sta scontando la sua pena ma è in corso anche un altro processo che la vede accusata di calunnie nei confronti del suocero Andrea accusato di aver collaborato all’uccisione di Lorys.

Secondo il racconto di Veronica Panarello, tra lei e Andrea Stival all’epoca era in corso una relazione che il bambino avrebbe scoperto per caso e, quindi, per prevenire il rischio che il potesse raccontare tutto al padre, i due avrebbero ucciso il piccolo per poi occultarne il cadavere. In fase processuale le accuse nei confronti del nonno di Lorys non hanno trovato alcuna conferma anche se Veronica Panarello continua ad accusare gli inquirenti di non aver approfondito alcuni elementi da lei forniti.

Dove si trova adesso Veronica Panarello?

Veronica Panarello al momento è detenuta a Torino dove sta scontando la condanna a 30 anni di reclusione inflittale al termine dei tre gradi di giudizio del processo per la morte del piccolo Lorys. Durante questo periodo di detenzione la donna ha avviato un percorso di studi per diventare operatrice sociale e ciò, naturalmente, ha scatenato notevoli polemiche nell’opinione pubblica.

Veronica Panarello è malata?

Veronica Panarello non è stata considerata incapace di intendere e di volere e, pertanto, ha subito una condanna molto severa per il grave delitto da lei commesso. Naturalmente, l’omicidio in se e i comportamenti assunti nelle fasi successive a un non addetto ai lavori possono far pensare a una condizione di forte disagio mentale ma, come è giusto che sia, sono i tecnici a dover svolgere determinate valutazioni.

Omicidio Lory Stival: ultime notizie

Le ultime notizie relative all’omicidio di Lorys Stival provengono dal processo in cui Veronica Panarello è accusata di calunnia nei confronti del suocero Andrea Stival. Al momento l’unico dubbio su quella drammatica vicenda, come detto, potrebbe riguardare il possibile coinvolgimento del nonno. Secondo le accuse della Panarello, Andrea Stival la avrebbe aiutata a uccidere il figlio e a occultarne il cadavere. In particolare la donna afferma che due persone avrebbero potuto vedere lei e il suocere in auto mentre trasportavano il corpo ma tali affermazioni non hanno mai portato a nulla di concreto per la magistratura.