Sembrerà impossibile, al limite addirittura surreale, ma una delle ricerche più strambe in cui ci siamo imbattuti è quella relativa ai gattini. Il web è pieno di gattini, gattini ovunque. Ne abbiamo per tutti i gusti: dai gattini dolcissimi a quelli piccolissimi, dai gattini teneri a quelli bellissimi.

A farla da padrone sono, per esempio, i gattini per Whatsapp. Avete presente quell’interminabile serie di immagini che, puntualmente, a mo di catena di Sant’Antonio, invade le nostre chat? Ecco: il web ne è pieno ma lo è perché è forse uno degli argomenti più cercati del cyberspazio.

Proviamo allora a scendere ancora di più nel dettaglio. Se alla parola gattini associamo la parola YouTube si aprirà un mondo (anche se qui le cose si fanno molto più complicate). Il mix di ricerche, in questo caso, va dall’associazione con la parola video a tutte le altre declinazioni:

YouTube Gattini Divertenti;

YouTube Gattini che miagolano;

YouTube Gattini che Giocano;

YouTube Gattini Piccoli.

Questi solo soltanto alcuni degli esempi dei contenuti più cercati dagli utenti del web online, su Google. Ma non finisce qui perché proprio ora arriva il bello: siamo infatti arrivati all’associazione con Whatsapp. Con gattini whatsapp oltre al mondo dei video si spalancheranno le porte alle immagini, alle foto e soprattutto alle gif in associazione (come potrebbe essere altrimenti) al buongiorno. Insomma, è da qui che prendono il via le catene; ecco allora che i contenuti più ricercati dagli utenti diventano:

buongiorno gattinini gif;

buongiorno gattini immagini;

buongiorno gattini divertenti;

buongiorno gattini immagini nuove (ed è proprio questa keyword a darci la dimensione della diffusione del fenomeno)

buongiorno gattini simpatici;

foto gattini buongiorno.

Scendendo ancora più in profondità, oltre ovviamente alle immagini, provando a cercare “buongiorno gattini immagini” il primo risultato, neanche a dirlo, è ovviamente associato a Whatsapp. Finiremo infatti su una raccolta di immagini su Pinterest con le immagini di gattini più belle del web.