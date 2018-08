Incidente Menfi, auto squarciata da un palo: muore un bambino di 6 anni

Era in macchina con i genitori il piccolo di 6 anni morto questa mattina in ospedale. I tre, ieri pomeriggio, viaggiavano sulla loro auto, una Nissan Qashqai. Per evitare lo scontro con una Ford Mondeo, l’auto su cui viaggiava il piccolo avrebbe colpito uno dei pali che fa da supporto metallico alla carreggiata. L’asta di ferro ha letteralmente squarciato la vettura ed ha colpito il bambino. Il piccolo, che si trovava seduto su un seggiolino ancorato al sedile posteriore dell’auto, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo in elisoccorso. Immediatamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, è morto questa mattina.

L’incidente stradale si è verificato a Menfi, in contrada Terranova, all’altezza di un quadrivio. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, la Ford che avrebbe provocato l’incidente non si sarebbe fermata allo Stop.

La famiglia era originaria di Partanna (Trapani), ma viveva a Como per lavoro, e stava rientrando in Sicilia per le vacanze estive. I genitori della vittima sono rimasti illesi.