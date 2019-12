Incidente a Tel Aviv per Lapo Elkan: quali sono le sue condizioni?

Un grave incidente stradale ha coinvolto Lapo Elkan a Tel Aviv. Il fatto è accaduto circa dieci giorni fa ma la notizia è trapelata solo adesso. Le sue condizioni adesso sembrano esser migliorate.

Lapo Elkan torna al centro delle cronache per via di un grave incidente stradale che lo ha visto coinvolto in Israele una decina di giorni fa. La notizia di quanto accaduto è stata fatta trapelare in Italia solo adesso che le condizioni del rampollo di casa Agnelli sono migliorate ma, stando a quanto da lui stesso raccontato, all’ospedale di Tel Aviv Lapo sarebbe arrivato in condizioni gravissime e sarebbe stato in coma per un po’ di tempo.

Come sta Lapo Elkan?

Adesso Lapo sta bene e a testimoniarlo ci sono i numerosi tweet che da ieri ha ripreso a pubblicare e una videochiamata al Corriere della Sera in cui ha rassicurato tutti e ha ringraziato i medici che lo hanno soccorso in Israele e quelli che adesso si stanno occupando di lui. Dopo i primi giorni in condizioni gravi a Tel Aviv il peggio sembra essere passato tanto è vero che il nipote di Gianni Agnelli è già stato trasferito in Svizzera per proseguire il percorso di riabilitazione dopo l’incidente.

Incidente in Israele per Lapo Elkan

Non è chiarissima la dinamica dell’incidente che ha coinvolto Lapo Elkan in Israele circa dieci giorni fa. Quel che sembra certo è che il quarantaduenne fosse solo in macchina e che non ci siano altre persone coinvolte. Lapo ha perso conoscenza e, pertanto, non sa dare una versione chiara di quanto accaduto. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, più o meno verso le 19:00 ora locale israeliana e, per fortuna, non ha causato conseguenze irreparabili né per Lapo né per altri utenti della strada in cui è avvenuto.