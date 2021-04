Ingrid Muccitelli: Instagram, Vita privata, compagno, altezza e peso

Ingrid Muccitelli è una nota conduttrice televisiva italiana. Ecco tutto quello che si sa sulla sua vita sentimentale e la sua presenza sui social.

Ingrid Muccitelli è una delle conduttrici Rai che maggiormente sta emergendo in questi ultimi anni. Attualmente conduce Linea Verde ma il suo curriculum è abbastanza ampio e tante sono state le esperienze professionali che la bella e brava conduttrice si è messa alle spalle.

Ingrid Muccitelli è alta 1,73 e pesa circa 55 kg. Nella vita privata di Ingrid Muccitelli c’è una relazione che va avanti oramai da oltre dieci anni con Mauro Masi, ex dirigente Rai più grande di lei di 27 anni. I due non hanno figli ma a quanto pare la cosa non sembra influire sul loro equilibrio di coppia che, data anche la durata del loro rapporto, sembra essere abbastanza solido.

Chi è il compagno di Ingrid Muccitelli?

Il compagno di Ingrdi Muccitelli è Mauro Masi, manager di lungo corso con alle spalle esperienze importanti in Rai, Banca d’Italia e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Masi ha 68 anni, ben 27 in più della compagna che ha conosciuto nel periodo in cui era direttore generale Rai, incarico ricoperto fino al 2011. La loro storia, come detto, va avanti da oltre dieci anni e, stando alle dichiarazioni della stessa Muccitelli, non sembra aver rinunciato all’idea di poter costruire una famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ingrid Muccitelli (@ingridmuccitelli)

Ingrid Muccitelli su Instagram

Il profilo Instagram ufficiale di Ingrid Muccitelli conta quasi 39.000 followers mentre quasi 550 sono i post pubblicati. La conduttrice utilizza questo canale per promuovere la sua attività lavorativa e condividere con i suoi fan alcuni particolari momenti della sua vita.