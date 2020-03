Mascherine, rincari fino al 6150%: la GdF ne sequestra diecimila

Sequestrate 10mila mascherine a Giugliano (in provincia di Napoli): l’operazione era mirata al contrasto alla speculazione sul prezzo dei prodotti

Mentra la Lombardia cerca disperatamente di acquistare 6 milioni di mascherine (ne servono 150 mila al giorno) a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, la Guardia di Finanza su mandato della Procura della Repubblica di Napoli, sequestra 10mila mascherine. Il tutto parte da un’inchiesta volta a verificare manovre speculative sul prezzo di prodotti come mascherine e disinfettanti, ormai introvabili.

La Guardia di Finanza ha verificato che in una parafarmacia di Varcaturo venivano venduti due diversi modelli di mascherine con prezzi superiori fino al 6150% in più del prezzo di acquisto per le LifeGuard e fino al 300% in più per le monovelo, le classiche mascherine chirurgiche. Il gestore della parafarmacia aveva acquistato confezioni da molti pezzi per poi imbustarle singolarmente e rivenderle a prezzi folli.